Protecció de la natura: la colònia de flamencs del Parc Natural de ses Salines intenta nidificar per primera vegada a Eivissa

Personal tècnic del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera han detectat, per primera vegada, un intent de nidificació per part de la colònia de flamencs de l'espai natural protegit. La troballa s'ha produït durant la realització d'un estudi d'aus nidificants a les zones humides del Parc i, mentre es feia el seguiment es van detectar ja moviments de flamencs damunt algunes de les motes salineres, fins a detectar aquest intent considerable de nidificació durant aquesta setmana.

En concret, segons han informat aquest dissabte els responsables del Parc Natural, s'han detectat 42 nius de flamenc sense posta el que indica, tot i no haver estat un intent de reproducció exitós, que ses Salines pot consolidar-se com a zona de cria d'aquesta au.

L'intent de nidificació es produeix en un moment en què la colònia s'està consolidant en els nombres més elevats mai registrats. I és que des de fa dos anys, el cens anual que se'n fa n'identifica un milenar.

Els espais idonis per la cria de les aus aquàtiques, inclosos els flamencs, es corresponen amb les motes tradicionals de l'activitat salinera, tal com s'ha constatat a l'estudi de nidificants. Per tant, es considera que la notícia demostra que aquestes aus han trobat tranquil·litat i compatibilitat en una zona del Parc Natural i que aquesta és compatible amb l'activitat salinera tradicional.

De fet, hi ha colònies de cria de flamencs molt properes, concretament a les Salines de Santa Pola (Alacant) o la Llacuna rosa del Parc Natural de les llacunes de La Mata i Torrevieja, a la mateixa província. Un factor a tenir en compte pot ser que la sequera que pateixen algunes zones humides de la península hagi afavorit que els flamencs freqüentin i criïn a zones salineres, sempre dotades d'aigua.

En tot cas, els tècnics consideren que una fracció molt petita de la colònia s'ha intentat reproduir i ressalten la necessitat de fer «un seguiment intens» en el proper període de reproducció.

Des del Parc Natural, es recalca la necessitat de «no accedir a les zones restringides per motius de tranquil·litat de les aus, i evitar molèsties i visites innecessàries per a observació o fotografia en benefici de la conservació de l'espècie i el seu benestar».