Arriba a les Balears la primera remesa de vaccins per a prevenir la verola del simi

Arriba a les Illes Balears la primera remesa de vaccins per a prevenir la verola del simi entre les persones de més risc. Concretament es tracta de 95 dosis que s'han repartit seguint criteris proporcionals de població i casos detectats a cada illa, i així a Mallorca li corresponen 60, 24 a Eivissa, 4 a Formentera i 7 a Menorca. Els vaccins s'emmagatzemen als hospitals de Can Misses, a Son Espases i al Mateu Orfila i des d'allà s'aniran repartint als centres sanitaris on s'administraran en els casos que siguin prescrits. Està previst que vagin arribant més enviaments a mesura que el Ministeri de Sanitat els vagi rebent i repartint entre les comunitats autònomes.

Els vaccins s'administraran als candidats que compleixin els criteris següents:

a) Profilaxi preexposició per a les persones menors de 45 anys que mantenen pràctiques sexuals d'alt risc incloses dins de les indicacions de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) o amb infecció pel VIH en seguiment a les consultes hospitalàries i que no hagin passat la malaltia. També s'administrarà a persones amb un risc d'exposició molt alt.

b) Profilaxi postexposició de contactes estrets confirmats amb alt risc de malaltia greu (població infantil, embarassades i persones immunodeprimides) i personal sanitari assistencial i de laboratori en contacte amb casos confirmats o mostres i que hagin tingut alguna incidència amb l'equip de protecció individual ( EPI)

Es prioritzarà la preexposició abans que la postexposició. Per tant, en primer lloc es vaccinarà les persones incloses al grup a) i es reservaran un nombre de vaccins per als contactes de professionals i per a contactes estrets de persones amb risc molt elevat: embarassades, nens i immunodeprimits.

El Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació va confirmar fins aquest dijous un total de 100 casos de verola del simi a les Illes Balears, 6 dels quals corresponen a Formentera, 44 a Eivissa, 2 a Menorca i 48 a Mallorca.