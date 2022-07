La UIB impulsa cinc projectes per fomentar la cultura científica

La Universitat de les Illes Balears ha aconseguit el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministeri de Ciència i Innovació per desenvolupar cinc projectes en el marc de la convocatòria d'ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. El finançament assolit suma 71.000 euros que permetran ampliar l'oferta d'activitats de divulgació de la cultura científica de la UIB durant el curs 2022-23.

En l'àmbit del foment de l'educació i les vocacions científiques, els projectes finançats són els següents:

GeniusUp, un projecte que té com a objectiu fomentar i motivar l'interès dels infants per la ciència utilitzant com a eina fonamental els videojocs seriosos. Per a això, es dissenyaran noves funcionalitats de realitat virtual i realitat augmentada i de televisió digital interactiva per ampliar el joc GeniusUp, creat anteriorment en format de joc de cartes tradicionals i de videojoc. Aquestes noves funcionalitats contribuiran a transmetre de manera lúdica i didàctica continguts científics relacionats amb la física, la química, la biologia, les matemàtiques i la informàtica entre estudiants no universitaris i el públic en general.

Estímul del Talent Químic (ESTALQUIM), un programa formatiu de dos anys de durada orientat a desenvolupar la vocació científica en nins i nines amb talent especial en el camp de la Química. Se seleccionaran 25 nous participants, alumnes de segon d'ESO, que participaran en 12 tallers d'experimentació científica que es faran quinzenalment a la UIB entre els mesos de novembre i maig. A més, els alumnes que varen participar en el programa el curs anterior duran a terme, als seus centres educatius, una pràctica de laboratori i una activitat demostrativa dels tallers fets a la UIB durant la primera edició. Aquest projecte l'organitzen la UIB i l'Associació de Químics de les Illes Balears (AQIB).

Estímul del Talent Matemàtic (ESTALMAT), un projecte orientat a la detecció, l'orientació i l'estímul del talent matemàtic excepcional entre estudiants de secundària i batxillerat. En aquesta sisena edició d'ESTALMAT es preveu seleccionar 15 nous alumnes de 12 i 13 anys que se sumaran als 15 que varen començar el curs anterior, i que participaran en aquest programa formatiu de dos anys, durant els quals assistiran a sessions formatives i tallers sobre temes motivadors i interessants relacionats amb les matemàtiques. ESTALMAT-Illes Balears és un projecte coordinat per la UIB i la Societat Balear de Matemàtiques.

Pel que fa al pensament crític, s'ha obtingut finançament per al projecte Taller de pensament crític: jocs seriosos d'aprenentatge per fomentar el pensament científic i crític en l'educació obligatòria. Un projecte que, mitjançant el joc no digital (cartes, trencaclosques, daus i caixes negres), pretén situar els estudiants de sisè de Primària i segon d'ESO en el paper de la persona científica. Tot, desenvolupant destreses del pensament científic i crític per argumentar amb evidències i emfatitzant en el treball social col·laboratiu d'equip i també competitiu.

En l'àmbit del suport a les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), la UIB ha obtingut finançament per al projecte DivulgaUIB, un programa d'activitats centrades en la difusió de resultats de recerca i la producció de continguts audiovisuals de divulgació científica, així com l'organització d'esdeveniments de cultura científica i de formació en divulgació científica per a investigadors.