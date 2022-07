CCOO obre les seus de Palma, Maó i Eivissa per als treballadors que fan feina a l'aire lliure

Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO Illes Balears) obrirà les seus a Palma, Maó i Eivissa perquè tots aquells treballadors que fan la seva feina al carrer (neteja viària, control d'aparcaments, riders,..) puguin disposar d'un lloc de descans, aigua fresca i bany.

La mesura es posa en marxa a partir del proper 2 d'agost als locals del sindicat a Palma (C/ Francesc de Borja Moll, 3), Maó (Plaça August Miranda S/N) i Eivissa (C/ Periodista Marià Tur, 5). L'horari serà al mes d'agost des de les 8 fins a les 15 h i al mes de setembre entre les 9 i les 17 h.

«Des del sindicat creiem que amb aquesta mesura podem ajudar les persones treballadores a alleujar les condicions ambientals que estan patint, com a conseqüència de les altes temperatures i de les successives onades de calor d'aquestes darreres setmanes. Entre les actuacions preventives davant d'un possible estrès tèrmic és imprescindible planificar descansos que donin resposta no només a la fatiga, sinó també a una possible sobrecàrrega tèrmica. S'ha d'augmentar igualment la freqüència de les pauses i descansos, o disposar de fonts d'aigua fresca», han remarcat.

D'altra banda, CCOO de les Illes Balears destaca ​​que per a alleujar l'impacte que la calor pot tenir sobre els treballadors, cal introduir als plans de prevenció de riscos laborals els episodis d'altes temperatures. «Els riscos laborals per calor no se solucionen amb campanyes dinformació i autoregulació de les persones treballadores. Necessitam mesures tècniques, organitzatives i de protecció. Les empreses s'han d'anticipar i, amb la participació de la representació de la plantilla, han de tenir preparat un pla d'acció que permeti adaptar-se a les condicions ambientals», han conclòs.