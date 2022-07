L'STEI denuncia que els criteris de quota per al proper curs no s’han negociat

L’STEI Intersindical denuncia que els criteris per a la confecció de la quota per al proper curs 2022-2023 no han passat per la Mesa Sectorial, tal com pertoca.

Aquest fet, segons el sindicat, és greu per un doble motiu: per una banda, perquè nega als representants del professorat la possibilitat de negociar un document tan important per a l’elaboració de les plantilles del proper curs en el qual, a més, tindrà lloc el procés d’estabilització del professorat interí. Per l’altra, perquè si es prorroguen les quotes dels darrers cursos, la Conselleria d’Educació i Formació Professional continua amb l’incompliment de l’Acord marc de 2015, que fixava l’establiment de la jornada lectiva màxima setmanal del cos de secundària en 18 hores; un compromís que l'Administració torna a ignorar.



El sindicat recorda que, a les meses sectorials en què es tractaren els nous currículums LOMLOE, la Conselleria es va comprometre a dotar els centres de més hores de coordinació per a la posada en marxa dels canvis curriculars i metodològics de la nova llei educativa. Una dotació de la qual no es té cap tipus d’informació.

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació i Formació Professional que respecti els àmbits de negociació de les qüestions educatives com les quotes així com també les atribucions de la Mesa Sectorial, tal com recull la Llei d’Educació de les Illes Balears.