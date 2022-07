Cladera reclama a Bolaños que el Consell sigui reconegut com a una institució d'autogovern

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, s'ha reunit amb el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, a la seu de la institució insular. Durant la trobada, la presidenta ha expressat al ministre Bolaños la seva satisfacció per la sensibilitat que ha demostrat el govern estatal envers les Illes Balears, amb relació a l'increment de recursos per als pressuposts del 2023, que ascendeix a la xifra històrica de 3.350 milions d'euros, el que suposa 677 milions d'euros més que l'any 2022, un creixement per damunt de l'augment de la mitjana estatal.

D'altra banda, la presidenta també ha recordat al ministre la necessitat ja expressada pel Consell de modificar la Llei de Bases de Règim Local, que implicaria que l'Estat reconegui la singularitat de la institució insular i la seva doble naturalesa local i territorial. Ara mateix la norma bàsica estatal equipara els consells insulars a les diputacions provincials i no reconeix el seu valor com a organitzacions d'autogovern amb un sistema d'organització i funcionament diferenciat, un reconeixement que sí que tenen els cabildos canaris.

Cladera ha destacat el paper del Consell com a institució reforçada i més útil a la ciutadania per donar resposta a les necessitats tant de la pandèmia com de la crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna, així com en la gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation.

Durant la trobada, Bolaños ha signat al llibre de visites de la institució insular i la presidenta l'ha obsequiat amb un llibre sobre la serra de Tramuntana.