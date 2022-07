Adjudicades el 86 per cent del total de les places de les oposicions docents a les Balears

Una vegada acabat el procés d'oposicions de docents per al 2022, s'ha adjudicat de mitjana el 85,8 per cent de les places que sortien a concurs-oposició. Això suposa que s'han cobert 683 places del total de 796 que integraven aquesta oferta d'oposicions. Han quedat sense cobrir, 113 places, el 14,2 per cent del total. En el procés de l'any passat es varen adjudicar el 72,3 per cent de les places que sortien a concurs-oposició.

En total, amb les places adjudicades al llarg de les tres convocatòries d'oposicions celebrades el 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 s'han estabilitzat 3.462 places, la majoria per a docents interins.

En aquesta darrera convocatòria d'oposicions 650 places, que suposa el 95,2 per cent, de les places adjudicades, han estat per a interins que estan a les llistes.

L'objectiu de la Conselleria és continuar convocant oposicions els pròxims anys 2023 i 2024, amb la previsió d'oferir al voltant de 2.500 places i fer baixar el percentatge d'interins docents fins a arribar a un percentatge al voltant del 8 per cent del total. Això dotarà les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives i s'ajustarà a les previsions del nou Decret Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Per aconseguir aquest objectiu es preveu haver tret prop de 6.000 places a oposició entre el 2017 i el 2023. Actualment, ja s'han estabilitzat des de 2017 fins a 2022, 3.462 places i en els pròxims anys es preveu treure al voltant de 2.500 places més.

Cal esmentar que aquesta convocatòria s'han mantingut algunes mesures adoptades en la de l'any passat amb motiu de la pandèmia, ja que permeten un funcionament més eficient i flexible, com les ràtios més baixes, el nombre de seus i la descentralització de les proves.

L'organització de les proves, el funcionament dels tribunals i, en general, el desenvolupament de tot el concurs oposició ha estat molt bo i amb molt poques incidències.