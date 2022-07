La UIB coordina el primer gran estudi europeu sobre l'expansió dels moscards invasors

El grup de recerca en Zoologia Aplicada i de la Conservació (ZAP) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha coordinat el primer gran estudi europeu centrat en la detecció i el mostreig de les espècies de moscards invasores. Els resultats, que inclouen més de 19.000 mostres procedents de 24 països europeus i del nord d’Àfrica que han estat recollides per 42 equips de recerca, s’han publicat recentment a la revista 'GigaByte' i estan disponibles en accés obert per a tota la comunitat investigadora.

Aquest estudi s’ha fet en el marc del projecte europeu Aedes Invasive Mosquito (AIM) COST Action (<https://www.aedescost.eu>), que es va posar en marxa l’any 2018 amb l’objectiu d’incrementar l’harmonització en l’àmbit europeu dels mètodes utilitzats per a detectar les espècies invasores de moscards. Per a incrementar la col·laboració en la vigilància i el control d’aquestes espècies, els investigadors varen desenvolupar, l’any 2020, un protocol únic a Europa per a coordinar-ne els esforços de detecció i mostreig. Els investigadors del grup ZAP de la UIB es varen encarregar de coordinar l’aplicació d’aquest protocol, i ara també han coordinat la publicació dels resultats d’aquest estudi.

Una xarxa de detecció a gran escala

L’estudi ha permès detectar exemplars de tres espècies de moscards invasors: Ae. albopictus, Ae. japonicus i Ae. koreicus. Els resultats inclouen 19.130 mostres i 19.743 registres de 24 països (23 d’europeus i un de nord-africà) i un total de 42 equips de recerca dels països següents: Albània, Àustria, Croàcia, Xipre, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Kosovo, Luxemburg, Moldàvia, Montenegro, el Marroc, Macedònia del Nord, Portugal, Romania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suïssa, Holanda i Turquia. Espanya ha estat el país amb més participants, amb un total d’onze grups de recerca i més de 5.000 mostres analitzades.

Per a aquest estudi s’han identificat un total de 450.000 ous de moscard i 82.000 adults, que s’han obtengut mitjançant mètodes de mostreig que combinaven l’ús de trampes per tal de recollir el nombre d’ous depositats per les femelles i la captura d’adults. Cada grup de recerca va seleccionar un mínim de tres punts de mostreig amb cinc trampes d’oviposició i una trampa per adults. El mostreig s’ha dut a terme un mínim de tres mesos per tal d’assegurar un nombre de mostres representatiu durant el cicle de vida dels moscards invasors.

Nous moscards, noves malalties

Les malalties transmeses per vectors com ara els moscards estan en augment els darrers anys. La globalització dels viatges i el canvi climàtic estan provocant que tant els moscards vectors com els patògens que transmeten puguin arribar fàcilment a diferents països i establir-s’hi. És el cas de les sis espècies de moscards invasores que trobam a Europa: Aedes aegypti, Ae. albopictus, Ae. japonicus, Ae. koreicus, Ae. atropalpus and Ae. triseriatus (actualment, erradicat).

Algunes d’aquestes espècies tenen importància per les possibles molèsties que provoquen i pel seu paper vectorial en la transmissió de malalties com el dengue, la febre groga o el Zika. Les espècies del gènere Aedes es caracteritzen per la seva capacitat de criar en contenidors d’aigua petits (és a dir, pneumàtics usats, gerres, etc.) i, per tant, els ous es poden transportar fàcilment d’un lloc a un altre. Una vegada introduïts en un país, els mosquits adults o els ous es poden estendre fàcilment als països veïns mitjançant transport per carretera.

A l'Estat espanyol es troba, des de l’any 2006, l’espècie Aedes albopictus, detectat a Balears a l’any 2012 pel grup de recerca en Zoologia Aplicada i de la Conservació de la UIB. L’espècie Aedes aegypti va ser detectada a Canàries, on es va aconseguir erradicar l’any 2019. Recentment, s’ha tornat a detectar i n’han reiniciat les tasques d’erradicació. L’espècie Aedes japonicus es va detectar per primera vegada a Astúries a l’any 2018, i el grup ZAP-UIB va detectar el primer focus d’aquesta espècie a Cantàbria a l’any 2019.

Cal recordar que els primers casos de transmissió autòctona de dengue a l'Estat espanyol varen ser a l’any 2018, i el moscard tigre hi va estar implicat.