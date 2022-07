El Govern i l'Ajuntament de Pollença volen recuperar l’ús de l’emblemàtic espai de colònies de Cala Murta

El Govern –a través de les conselleries d’Afers Socials i Esports i de Medi Ambient– i l’Ajuntament de Pollença han consensuat el contingut d’una proposta d’esmena a la Llei de Lleure –en tramitació parlamentària– per facilitar que l’emblemàtic espai de colònies de Cala Murta pugui reobrir les seves portes i sumar-se a l’oferta de lleure per al jovent. Així, ara elevaran als grups parlamentaris que formen part del Pacte de Govern la proposta d’esmena de modificació de l'apartat G de l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries perquè la tramitin si ho consideren adient.

L’objectiu és que els albergs, les cases de colònies, refugis i similars que no tenguin consideració d’activitat complementària de l’activitat agrària tenguin la consideració d’us admès amb una sèrie de requisits que han de complir. Entre aquests, que s’ubiquin en edificacions existents que abans de l’entrada en vigor de la LEN s’haguessin destinat a l’activitat d’alberg, refugi o similar; que no s’emplacin en ANEI d’alt nivell de protecció ni en Àrea de Prevenció de Risc d’Inundació, i que siguin gestionades per administració públiques o entitats sense ànim de lucre i estiguin destinades a la pernoctació o a la realització d’activitats de lleure educatiu per a infants i joves.

En cap cas, la consideració d’ús admès podrà comportar la construcció de noves edificacions ni l’ampliació de les existents.