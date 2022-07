El Govern suspèn temporalment les autoritzacions d’ús del foc a causa de la situació meteorològica extrema

Des d’aquest dissabte, i fins dia 1 d’agost, la Conselleria de Medi Ambient i Territori suspèn temporalment les autoritzacions de cremes i ús del foc atorgades per cremar entre els 50 i 500 metres de terreny forestal a les Illes Balears. A causa de les altes temperatures i la manca de pluges, la situació de risc acumulat d’incendi és extrem.

Així doncs, des del Servei de gestió forestal han emprès aquesta mesura com a prevenció i minimització de riscos. Sigui com sigui, la suspensió es pot prorrogar si les circumstàncies per les quals s’ha dictat es mantenen o empitjoren.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha fet una crida a la responsabilitat i col·laboració ciutadana davant l’increment de perill d’incendi, «una situació propiciada per l’emergència climàtica que vivim que ens ha de posar més alerta que mai a l’hora de prendre precaucions per minimitzar el risc». En aquest sentit, Mir ha recordat que «el risc zero no existeix i menys en una situació meteorològica extrema com la d’aquest estiu a les Illes».

Per col·laborar en la prevenció d’incendis forestals, cal recordar que és important tenir faixes d’autoprotecció a les cases en terreny forestal, no utilitzar maquinària que produeixi espurnes, no llençar llosques ni altres residus al bosc ni utilitzar pirotècnia. Si es detecta fum o foc, cal telefonar de seguida l’112 perquè pugui iniciar immediatament el protocol i que els efectius es puguin desplaçar a l’indret.