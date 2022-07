El Govern modificarà la Llei de Cooperatives de les Illes Balears

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha anunciat durant el Consell d’Economia Social la tramitació d’una profunda modificació de la Llei de Cooperatives, de les Illes Balears que comptarà amb la participació i aportacions dels integrants del propi Consell d’Economia Social. Aquest divendres s’ha celebrat una reunió informativa a la que hi ha assistit el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, Manel Porras, a més de representants de les agrupacions d’UCTAIB, UCABAL, REAS, UCOTRAIB; representants dels Consells insulars, de la FELIB, de la UIB i d’altres membres del Govern vinculats a l’economia social.

Negueruela ha assenyalat que la modificació és «necessària» i suposa una actualització de la norma, ja que el text vigent data de 2003, i es tracta d’una reclamació de les cooperatives. El conseller ha afegit que en aquests darrers 20 anys hi ha hagut molta normativa nova i es fa necessària una adaptació, no sols en aspectes de noves tecnologies, sinó també amb la incorporació de nous drets socials, com aspectes d’igualtat de gènere i no discriminació.

A més, el conseller ha indicat que s’havia d’abordar aquesta necessitat de la millor manera: compartint i comptant amb les aportacions que realitzarà el teixit cooperatiu, un punt que permetrà, ha explicat Negueruela, que la tramitació parlamentària comptarà amb un consens molt ampla amb el sector, i no haurà de tenir problemes.

Entre els eixos que es planteja modificar hi figuren:

Fomentar i enfortir la fórmula cooperativa, tant en la creació de noves cooperatives com en la consolidació de les existents

Facilitar l’estructura i el funcionament empresarial de les cooperatives

Afavorir la intercooperació

Simplificar i eliminar càrregues i tràmits administratius

Reforçar les vies de finançament

Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació del existents

Incorporar la perspectiva de gènere a l’articulat de la llei, entre d’altres

Negueruela ha expressat que es treballa amb un calendari a molt curt termini, a fi de que la tramitació al Parlament s’iniciï cap al mes d’octubre.