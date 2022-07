Allau de paraules de record i homenatge a Joan Francesc López Casasnovas

La matinada d'aquest dimarts ha mort a Ciutadella un dels més grans intel·lectuals menorquins, el filòleg, poeta (Pere Xerxa) i expolític menorquí Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, Menorca, 1952).

Joan Francesc López Casasnovas es va llicenciar en filologia romànica i posteriorment s'especialitzà en catalana. Desenvolupà la carrera docent com a professor de secundària a l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella fins a la jubilació l'any 2013. Milità al PCIB-PCE (1978-1981) i fou conseller de Normalització Lingüística (1979-1983) i conseller de Cultura i Educació (1983-1992) al Consell Insular de Menorca, i diputat al Parlament de les Illes Balears (1983-1992), primer per l'Agrupació d'Esquerra-PSM (1983-87) i, després, per l'Entesa de l'Esquerra de Menorca (coalició entre Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, EU-EM i el Partit Socialista de Menorca, PSM 1987-92).

Entre 1987 i 1991 va ser el portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM. Des de 2006 era membre corresponent de la Secció Filològica de l'IEC. Ha estat impulsor dels quaderns Xibau de poesia. Ha estudiat el cançoner popular menorquí. El 2007 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. Premi Josep M. Llompart 2019, juntament amb Bernat Joan, de l'OCB, destinat a premiar una persona que s'hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. També era membre del Consell Social de la Llengua Catalana.

Des de dimarts han estat moltíssimes les persones, partits, i organitzacions de la societat civil d'arreu dels Països Catalans les qui han retut unes paraules de record i homenatge a Joan Francesc López Casasnovas mitjançant les xarxes:

En Joan López ha estat present en molts moments importants de Menorca.



Hi era sempre en les mobilitzacions que defensaven el territori o en actes de cultura transformadora. Com a Pere Xerxa, ens ha llegat rimes i cançons.



Que la terra li torni tot el que ell li ha donat. pic.twitter.com/0VvtnYtVgj — GOB Menorca (@gobmenorca) July 19, 2022

Amb gran dolor lamentam la mort de Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, 1952), ferm defensor dels drets nacionals de Menorca, la llengua i la cultura.



Que la terra et sigui lleu. pic.twitter.com/NW3qv8Bx8p — Jovent Republicà de Menorca (@JoventMenorca) July 20, 2022

Consternada per la pèrdua de Joan Francesc López Casasnovas. La llengua, la cultura i el país perd un dels seus referents.

Gràcies, Joan, pel teu mestratge i per les lluites compartides, sobretot amb @AccioCulturalMehttps://t.co/Bx0US4EUAy — Marta Fuxà (@FuxaMarta) July 19, 2022

L’IEC lamenta la mort aquesta matinada del filòleg, poeta, expolític i membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC, Joan Francesc López Casasnovas als 69 anys.



https://t.co/Gv7PNhBFo7 pic.twitter.com/TOLygUdyBC — IEC (@iec) July 19, 2022

Avui és un dia trist, ens ha deixat Joan Francesc López Casasnovas.



Els nostres condols a la família, personal i política. Que la terra et sigui lleu



[FIL]https://t.co/Oo0Xv970ZY — Esquerra Unida (@EUIB) July 19, 2022

Vull tenir un record per Joan Francesc López Casasnovas, menorquí, intel·lectual i polític compromès amb la llengua, la cultura i el país, estudiós del cançoner popular menorquí i poeta. https://t.co/esFJGlPhdl pic.twitter.com/aTo3tTBtHV — Presidenta Laura Borràs (@mhp_LauraBorras) July 19, 2022

Des de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears, volem fer arribar el nostre condol més sentit a la família i amics de Joan Francesc López Casasnovas.



'Que descansis bé i amb tranquil·litat i que la terra et sigui lleugera sobre els ossos, ben resguardada.' pic.twitter.com/BrgrefuZgt — SHNB-BSHNB (@SHNB_BSHNB) July 19, 2022

Les nostres pèrdues (obituari) | Des de Gent X Ciutadella ens fem ressò i ens unim al dolor que suposa la pèrdua de Joan Francesc López Casasnovas, pensador, referent en la vida cultural, social i política a Menorca i volem (...) https://t.co/JlRdJu7FPr pic.twitter.com/sXmo5WDaoH — GENT X CIUTADELLA (@gentxciutadella) July 19, 2022

Ha mort Joan Francesc López Casesnoves, el millor parlamentari del Parlament de les Illes Balears i un referent ideològic. Fins sempre mestre i amic. — Pere Sampol (@peresampolmas) July 19, 2022

Des de l'IME volem fer arribar el nostre condol més sentit a la família i amics de Joan Francesc López Casasnovas, i a tots els companys i companyes de totes les entitats amb qui ha col·laborat. #institutmenorquidestudis pic.twitter.com/c3HibqpJ0S — Institut Menorquí d'Estudis (@IMEMenorca) July 19, 2022

1 Cristòfol Soler:

"Joan Francesc López i Casasnovas fou el millor parlamentari que, fins ara, ha passat pel Parlament de les Illes Balears.

La tercera legislatura vaig coincidir amb ell, i com a president del Parlament no em vaig perdre cap intervenció seva!

Tant per la seva — Jaume Sastre (@vagadefam) July 19, 2022

La llengua i la literatura catalanes, la política i el país duen dol. Ens ha deixat un d'aquells referents mals de reemplaçar.https://t.co/lQg8RNWq1G via @dBalears — Departament de Filologia Catalana (UIB) (@FilCatLinGenUIB) July 19, 2022

Avui hem perdut un referent en tantes coses, un gran politic, escriptor, pensador i persona. Una aferrada a família i amics. Que la terra et sigui lleu https://t.co/mHWADTZhmU — joan collet (@joancollet1) July 19, 2022

Ens ha deixat Joan Francesc López Casasnovas, diputat durant la I, II i l'inici de la III Legislatura del @ParlamentIB.



Filòleg i poeta menorquí que sempre recordarem per la seva tasca en favor de la nostra identitat cultural.



Tot el meu afecte per la seva família i amics. pic.twitter.com/ARH5eeKPZw — Vicenç Thomas (@vthomasm) July 19, 2022

Lamentem la mort del filòleg Joan Francesc López Casasnovas, poeta conegut amb el pseudònim ‘Pere Xerxa’. L’any 2019 va rebre el Premi Josep M. Llompart, destinat a qui es distingeix a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua i la cultura catalanes https://t.co/x909JTKQWe — Òmnium Cultural (@omnium) July 19, 2022

El meu mes sentit condol en la mort del gran intel·lectual i polític ciutadellenc Joan Francesc Lopez Cadsasnovas. Sens dubte un dels millors diputats que han passat pel nostre Parlament. Un referent en la defensa de la llengua, la cultura i el pais. Les Balears li deuen molt! https://t.co/4JmuRqCLf0 — Pep Melià (@JosepMelia) July 19, 2022

Ens unim a les mostres de condol per la pèrdua del filòleg, intel·lectual, escriptor i polític Joan Francesc López Casesnoves. Gràcies per tots aquests anys dedicats a la normalització lingüística del català. https://t.co/XXXwjdU7Lh — GRESIB - CDSIB (@GRESIB_CDSIB) July 19, 2022

Podem Menorca lamenta la pèrdua de Joan Francesc López Casasnovas, referent del moviment d'esquerres a Menorca i persona compromesa amb la cultura i l'educació de l illa. pic.twitter.com/JHzIekMBBl — Podemos Menorca (@PodemosMenorca) July 19, 2022

Tot el nostre reconeixement al treball de Joan Francesc López Casasnovas i a la seva estimació cap a la nostra cultura. Ens ha deixat un extens llegat que ens servirà per seguir lluitant pel nostre país. Que la terra et sigui lleu! https://t.co/kUJlLoGzUw — Corda i Poal Cultural S. Coop (@cordaipoalcoop) July 19, 2022

Una vida de compromís cívic, per les llibertats i per la llengua compartida dels Països Catalans. Des de Menorca, amb la poesia, la recerca i la passió per la feina ben feta. Una abraçada en nom d'@omnium a família i amics, i als companys de l'@iec.https://t.co/sdJXSH843S — xavier antich (@XavierAntich) July 19, 2022

Gran pèrdua que pateixen els Països Catalans, amb la defunció del gran lluitador menorquí JOAN F. LÓPEZ CASASNOVAS! Descansa en pau, bon amic meu!https://t.co/eITE0boOwV pic.twitter.com/DswgD5VPiq — Cil Buele (@CilBuele1) July 19, 2022

Hem perdut una gran persona, i un dels referents de la Menorca contemporània. Joan F. López Casasnovas, et recordarem i recollirem el teu llegat immens. Gràcies, amic. Descansa en pau. pic.twitter.com/Yz3w2h18x4 — Miquel Àngel Maria (@Mangelmaria) July 19, 2022

Ens ha deixat Joan F. López Casasnovas. Precursor de la política lingüística, lluità de manera incansable per restituir al català el paper que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears. pic.twitter.com/HfOLSvexo0 — Baules de Llengua (@baulesdellengua) July 19, 2022

Molt colpit per la mort de Joan F. López Casasnovas, referent intel·lectual i moral de Menorca i tota la nació catalana. El meu condol a la família i els amics. — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) July 19, 2022

Consternats per la notícia, lamentam profundament la mort de Joan F. López Casasnovas, qui va saber ajuntar la lleialtat a la llengua catalana amb el rigor intel·lectual. Els texts normatius de la Secció Filològica de l'@iec en duen bones aportacions. Gràcies enormes, Joan. — Nicolau Dols (@nicolaudols) July 19, 2022

Començam el dia amb la trista notícia del decés del filòleg, poeta i intel·lectual Joan F. López Casasnovas. Se'n va una figura clau per a la #Menorca actual i la normalització de la llengua.



Procurarem, amb tota la humilitat, continuar el camí que va obrir. pic.twitter.com/2PFNogA9nC — Plataforma per la Llengua Illes Balears (@PLlenguaIlles) July 19, 2022

Ha mort el menorquí de Ciutadella Joan F. López Casasnovas, lluitador per la llengua, els drets i les llibertats dels Països Catalans. Va ser diputat del Parlament balear i actualment era membre del Consell Social de la Llengua Catalana. El Grup Koiné el tindrem sempre present. — Grup Koiné (@GrupKoine) July 19, 2022

Profundament entristits pel traspàs d’en Joan F. Lopez Casasnovas, membre del grup impulsor de la Delegació de les Illes Balears i figura clau de la vida intel·lectual menorquina.



Des del CxR enviem el nostre condol més sincer a la seva família i amics.https://t.co/g38CJJfusD — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) July 19, 2022