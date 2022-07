El GOB assegura que la planificació hidrològica és un repte clau per al futur climàtic

El GOB ha assegurat que la planificació hidrològica és un repte clau per al futur climàtic.

El GOB ha indicat que aquest dijous, la Comissió Balear de Medi Ambient durà al ple, l'Informe favorable de l'Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Hidrològic de les Balears, en el seu tercer cicle de planificació corresponent als anys 2022-2027.

Posteriorment, el Consell Balear de l'Aigua informarà sobre el Pla Hidrològic, requisit necessari per poder sotmetre aquest punt a la consideració de la Junta de Govern i per poder continuar la tramitació fins a l'aprovació inicial pel Consell de Govern.

Segons el GOB, el repte de la crisi climàtica «obliga a una mirada que ha de donar la volta radicalment» a les prioritats de les actuacions en matèria de recursos hídrics a les Balears.

En primer lloc, han defensat la necessitat de minvar la pressió sobre els recursos existents, reduint consums i «minvant la pressió humana sobre els recursos». En segon lloc, prioritzar i limitar determinats usos i garantir que es disposarà dels mecanismes suficients per a la inspecció i control. En tercer lloc, la recuperació intensa de les masses d'aigua actuals.

Amb tot, el GOB ha reivindicat que és «necessari» que aquest instrument de planificació adopti una mirada que «vagi més enllà d'aconseguir un bon estat i protecció adequada del domini públic i de les aigües» incloses en la demarcació hidrogràfica de les Balears.

És necessari que prevegi com fer-ho en el «context advers» del canvi climàtic i, per tant, de canvi en els cicles habituals de l'aigua perquè així «condicioni els usos i prioritats de disponibilitat del recurs en el marc d'una mirada al context de l'actual estructura econòmica, social i territorial que no podrà mantenir-se en el temps en el context climàtic al qual facem front».