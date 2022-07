S'ha mort el gran intel·lectual i poeta i brillant polític menorquí Joan Francesc López Casasnovas

La matinada d'aquest dimarts ha mort a Ciutadella un dels més grans intel·lectuals menorquins, el filòleg, poeta (Pere Xerxa) i expolític menorquí Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, Menorca, 1952).

Joan Francesc López Casasnovas es va llicenciar en filologia romànica i posteriorment s'especialitzà en catalana. Desenvolupà la carrera docent com a professor de secundària a l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella fins a la jubilació l'any 2013. Milità al PCIB-PCE (1978-1981) i fou conseller de Normalització Lingüística (1979-1983) i conseller de Cultura i Educació (1983-1992) al Consell Insular de Menorca, i diputat al Parlament de les Illes Balears (1983-1992), primer per l'Agrupació d'Esquerra-PSM (1983-87) i, després, per l'Entesa de l'Esquerra de Menorca (coalició entre Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, EU-EM i el Partit Socialista de Menorca, PSM)1987-92).

Entre 1987 i 1991 va ser el portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM. Des de 2006 és membre corresponent de la Secció Filològica de l'IEC. Ha estat impulsor dels quaderns Xibau de poesia. Ha estudiat el cançoner popular menorquí. El 2007 ha rebut el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. Premi Josep M. Llompart 2019, juntament amb Bernat Joan, de l'OCB, destinat a premiar una persona que s'hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Era membre del Consell Social de la Llengua Catalana.