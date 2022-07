Pimeco estudia impugnar l'assemblea de PIMEM en la qual foren expulsats per incompliment dels estatuts

El president de l'Associació del Petit i Mitjà comerç de Mallorca (Pimeco), Toni Fuster, ha informat aquest dilluns que el servei jurídic de l'associació estudia impugnar l'assemblea de PIMEM, en la qual foren expulsats, per l'incompliment dels seus propis estatuts.

Fuster ha assenyalat que, per començar, no estaven convidats com a socis de PIMEM que eren en aquell moment i, a més, en l'ordre del dia no hi havia la decisió sobre Pimeco, «cosa que hauria d'estar». «El servei jurídic de Pimeco està cercant si hi ha motiu per impugnar l'assemblea de Pimem», ha destacat.

D'aquesta manera, des de Pimeco han destacat que no consideren que estiguin fora de PIMEM. «Farem tot el que sigui necessari. Estam convençuts que Pimeco no ha traspassat cap línia per l'expulsió de PIMEM», ha afirmat Fuster, qui ha assegurat que no deu cap quota: «No som morosos».