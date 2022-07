[VÍDEO] Llancen una campanya perquè els ciutadans de les Illes Balears «ensenyin» català als dispositius electrònics

«Demanar informació en català a aparells electrònics com el mòbil o un rellotge intel·ligent no és fàcil quan es té en compte tota la diversitat lingüística i els accents del català oral». Aquesta és la situació en què es troben els protagonistes de la campanya que la Direcció General de Comunicació i la Direcció General de Política Lingüística del Govern han produït per a demanar a la ciutadania que ajudi a «ensenyar» la llengua catalana a aquests dispositius dins l’anomenat Projecte AINA.

Amb un to desenfadat i proper, la campanya demana als ciutadans de les Illes Balears que sumin les seves veus perquè la tecnologia pugui reconèixer tota la seva riquesa. Així, al llarg de cinc situacions es pot veure com els protagonistes tenen un seguit de dificultats perquè els dispositius entenguin els accents, les paraules i, fins i tot, els topònims.

Per tal de revertir aquesta situació, que les màquines entenguin el català en tota la seva diversitat lingüística i amb l’objectiu d’evitar la discriminació digital de la llengua catalana, el Govern llança aquesta campanya i anima la societat illenca a implicar-se en l’enregistrament de les seves veus. Aquesta crida de participació es fa en el marc del Projecte AINA, una estratègia iniciada per la Generalitat de Catalunya a la qual s’ha adherit el Govern de les Illes Balears. L’objectiu és sumar les veus i els accents de les variants que es parlen en diferents territoris per a poder generar un corpus de veu que tengui en compte tota la diversitat lingüística del català oral. Tothom que vulgui cedir la seva veu pot fer-ho a la web www.projecteaina.cat.

El Projecte AINA facilitarà aquesta base de dades de veus a les empreses tecnològiques perquè puguin desenvolupar solucions o serveis específics (traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de texts, etc.) en llengua catalana.

La campanya del Govern consta d’una sèrie de vídeos, falques i gràfiques que es distribuiran a les xarxes socials i els mitjans de comunicació. El pressupost destinat a la difusió de la campanya serà de 120.000 euros, IVA inclòs.