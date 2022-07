El Govern dona un impuls al comerç de proximitat i 329 comerços es beneficien dels ajuts a la modernització

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dissabte la resolució provisional per la qual es concedeixen els ajuts destinats a fomentar la modernització de les empreses comercials al detall i altres empreses de serveis, convocades el mes de febrer passat per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Es tracta d'una partida d'ajuts de 2.200.000 euros, amb la qual el Govern vol facilitar la continuïtat de l'activitat comercial dels establiments comercials de proximitat i de determinats serveis i l'adaptació a criteris de competitivitat per pal·liar les greus conseqüències econòmiques que la crisi sanitària produïda per la Covid-19 va provocar en el sector del petit comerç de les Balears.

Els receptors han estat 329 comerços de totes les Illes, amb establiment físic a peu de carrer, fonamentalment autònoms, microempreses o empreses familiars.

Tal com ha explicat el Govern, la Direcció General de Comerç ha rebut un total de 755 sol·licituds, un 100% més de les rebudes en la convocatòria de 2019, a l'inici de la legislatura, de les quals 660 s'han enviat dins del termini i en la forma escaient. Entre elles s'han pogut finançar 329, fins a esgotar el total del crèdit pressupostat.

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Balears per als exercicis 2021-2023 que recull, entre altres actuacions, la convocatòria d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, així com actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial. La novetat d'aquesta convocatòria és que ha incorporat, a més, els epígrafs de perruqueria, establiments de fotografia i floristeries.

«Enguany hem aconseguit una xifra rècord quant a pressupost i sol·licitants», ha comentat Miquel Piñol, director general de Comerç. «A més, com es tracta d'ajuts a inversions que fan els mateixos comerços, suposa mobilitzar per dos o tres les quantitats invertides per la Conselleria; és a dir, entorn de quatre a sis milions d'euros», ha assenyalat.