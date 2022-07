Eduardo Soriano, nou president de la Cambra de Comerç de Mallorca

Eduardo Soriano ha estat triat aquest dijous com a nou president de la Cambra de Comerç de Mallorca, de manera que estarà al capdavant de l'entitat durant els propers quatre anys.

Per la seva banda, Carmen Planas ha estat triada com a vicepresidenta de la Cambra de Comerç; Josep Lluís Aguiló, vicepresident segon, i Antoni Mercant, tresorer.

El comitè executiu de l'entitat es completa amb els cinc vocals: Ramón Perpinyà, Rafael Roig, Juan Company, Juana Marí Manresa i María Frontera.

D'aquesta manera conclou un procés que iniciat el 26 d'abril passat amb la convocatòria de les eleccions per part de l'administració tutelant, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

En el seu discurs després de ser triat president, Soriano ha expressat la voluntat de «reforçar el valor institucional de la Cambra de Comerç» i «el posicionament del teixit empresarial de Mallorca». «Una Cambra forta i cohesionada amb patronals i institucions pot dur a terme iniciatives importantíssimes que ajudin a enfortir el teixit productiu», ha indicat.

Entre els seus objectius al capdavant de l'entitat, Soriano ha esmentat la importància d'afrontar «els temps moguts que vénen, fer més operatiu el plenari de la Cambra i fer partícip tothom de les accions del comitè executiu». En aquest punt, ha assenyalat que pretén dur a terme una reestructuració de la manera de treballar a l'entitat.

Sobre la situació econòmica actual, el nou president ha mostrat els seus «dubtes» sobre les mesures que s'han aplicat fins ara. «No sé fins a quin punt les mesures que s'estan prenent ajudaran o no», ha indicat.

Respecte a la gestió dels fons europeus, ha considerat que la Cambra pot ajudar en aquest sentit, ja que «en el seu si hi ha una gran part de les empreses de Mallorca». «He vist molts projectes i no tantes realitats, veig que hi ha molta predisposició a fer servir els fons que s'estan assignant, però el que hem de procurar és que els fons vagin a projectes molt concrets», ha afegit.