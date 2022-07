El conjunt talaiòtic de Can Vidalet, declarat Bé d'Interès Cultural

El ple del Consell ha aprovat aquest dijous la declaració de Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, al conjunt talaiòtic de Can Vidalet - El pontarró, en el terme municipal de Pollença. El jaciment ja es trobava inclòs en el Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del municipi.

Malgrat la forta urbanització que ha patit la zona, el jaciment arqueològic presenta elements de gran monumentalitat i alt valor científic i patrimonial. La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat la feina que es fa des del Departament per a la protecció del patrimoni de Mallorca. «El Consell de Mallorca té una aposta clara a preservar i protegir el patrimoni de l'illa», ha afirmat.

El jaciment se situa al nord de les cases de Can Vidalet i al sud del torrent de Sitges, entre el Puig de Maria i el de l'Almadrava. El conjunt arqueològic el conformen cinc construccions turriformes que respondrien a talaiots quadrats i circulars, a més d'un tumult esglaonat. Tots ells de l'època talaiòtica. La utilització o freqüentació del lloc va més enllà de la conquesta romana de l'illa. A més, aquest conjunt es troba en línia recta a poc més de 800 metres del poblat de Can Daniel, amb el que segurament cal relacionar.

En aquest sentit, el ple del Consell de Mallorca també ha aprovat la delimitació del Pont Romà i del seu entorn de protecció, així com de la torre d'Albercutx, tots dos situats al municipi de Pollença. El Pont ja va ser declarat Bé d'Interès Cultural l'any 1966, fet que necessita una adaptació a l'actual legislació i, en conseqüència, delimitar l'espai adjacent per a la seva protecció. Per la seva banda, la torre d'Albercutx fou protegida en el 1949 pel decret sobre protecció dels castells espanyols. Un emparament genèric que actualment també necessita demarcar el seu perímetre protegit.