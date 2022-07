Ribot: «Si la gent s’apropa a la Serra mitjançant els refugis o les rutes senyalitzades l’impacte és menor i més fàcil de controlar»

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, han presentat la Memòria anual de gestió de la xarxa de refugis: refugi de Son Amer, refugi de Tossals Verds, refugi de Muleta, refugi de la Coma d’en Vidal, refugi de Can Boi i refugi de Pont Romà. La memòria és un recull que resumeix les principals dades d’ocupació i les activitats o els projectes més destacats.

Entre les accions duites a terme durant el període de juny de 2021 a juny de 2022, destaca la internalització del personal dels refugis de Can Boi, a Deià, i Pont Romà, a Pollença, fet que va millorar el servei a la xarxa com a conjunt. L’objectiu de tornar la gestió dels refugis al Consell va ser augmentar-ne l’eficiència gràcies al bon servei que ofereix el personal propi i garantir un servei de qualitat sota els criteris de servei públic. La internalització d’aquests dos refugis va suposar la creació de 15 llocs de feina.

Els projectes de futur dels refugis inclouen la inauguració imminent del refugi de Galatzó, amb 52 places distribuïdes en 12 dormitoris, i la redacció del projecte del refugi de Raixa, un refugi sostenible, amb criteris d’eficiència energètica a l’abast de la ciutadania, que connectarà la Ruta de Pedra en Sec amb l’àrea metropolitana de Palma.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «estam molt contentes d’aquestes dades i les xifres dels darrers mesos ens conviden a pensar en un augment amb vista a l’any que ve. Continuarem treballant per donar a conèixer la xarxa de refugis de la Serra de Tramuntana, amb l’objectiu que, a més dels senderistes habituals, també en pugui gaudir gent menys avesada a la muntanya».

«Perquè si la gent s’apropa a la Serra mitjançant els refugis o les rutes senyalitzades l’impacte és menor i més fàcil de controlar, i el guany en l’àmbit social és molt gran», ha afegit la consellera Ribot.

Per la seva banda, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient, ha explicat que, entre altres projectes, «es farà feina per completar la xarxa: per ara, s’inaugurarà el refugi de Galatzó i s’iniciaran les obres del de Raixa, i també per millorar l’eficiència energètica a tots els refugis. D’altra banda, continuarem esforçant-nos per acostar la xarxa a diversos sectors socials, com és el cas dels escolars».

Pel que fa a les dades d’usuaris dels refugis, 22.541 persones s’han allotjat a algun dels refugis del Consell de Mallorca entre juny de 2021 i el de 2022. La xifra d’enguany no s’allunya de la dada del mateix període de l’any 2019, darrer any prepandèmia que va suposar un rècord d’allotjaments. I cal recordar que, en el període analitzat, s’han viscut restriccions.

Si analitzam les dades refugi a refugi, podem comprovar com el refugi de Tossals Verds, a Alaró, i el refugi de Son Amer, a Escorca, són els més populars, amb 6.772 i 6.041 allotjaments durant l’any, respectivament.

Un 60 % dels usuaris són estrangers, mentre que el 40 % restant són de l'Estat espanyol. Entre els estrangers, la majoria són europeus i, entre aquests, els que més abunden als refugis venen d’Alemanya, de França i de la República Txeca.

La temporada alta se situa entre setembre-novembre i entre març-maig. Una altra dada significativa és que tres de cada quatre senderistes que pernocten als refugis hi berenen i hi sopen.