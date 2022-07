'An independent Balearics', els residents britànics a les Balears es plantegen que amb la independència «tot funcionaria millor»

Humphrey Carter, editor de principal mitjà de comunicació dels residents britànics a les Balears, el Majorca Daily Bulletin, planteja, en el seu article editorial d'aquesta setmana, titulat 'An independent Balearics', la qüestió de que la independència de les Illes Balears tendria efectes molt positius per a tota la gent que habita les Illes.

«Ara que s'ha tornat a posar damunt la taula el debat sobre la independència d'Escòcia» i «mentre el debat continua i continua a Catalunya» diu Carter, «em fa pensar, i si els balears obtenguessin la independència?», hipòtesi que assumeix com a «improbable», però que «podria funcionar».

Carter explica que «Les Balears són una de les regions que paga més impostos a Madrid cada any, però rep un dels rendiments més baixos d'Espanya. Pensau que si tots aquests doblers, tots els impostos pagats en les Balears, quedassin a les Balears».

Carter continua: «Les illes ja gestionen el seu propi i excel·lent servei de salut pública, s'encarreguen de l'educació, de fet, els diferents nivells de govern local són responsables de la majoria de les coses, a part dels ports i aeroports principals, i això es deu al fet que generen tants doblers que Madrid vol el màxim possible.

Per tant, tots aquests ingressos podrien afegir-se al pot balear, a més dels balears tendrien més veu i vot en com funcionen els seus ports i aeroports, la qual cosa probablement seria molt millor que com funciona en aquests moments».

L'editor del Majorca Daily Bulletin posa encara un altre exemple: «Al llarg dels anys s'ha parlat molt de tenir una força policial balear en lloc de confiar en la Policia Nacional controlada a Madrid, molts dels quals no poden permetre's el luxe de ser desplegats a les Balears».