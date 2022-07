'Activa’t per la Llengua', una trobada per a les persones compromeses amb el català

La Plataforma per la Llengua ha organitzat per a dissabte l'acte 'Activa’t per la Llengua', una trobada de totes les persones compromeses amb la llengua pròpia de les Illes Balears.

L’acte, que tendrà lloc al Claustre de Sant Domingo d’Inca, comptarà amb un dinar popular a les 14.30 h i anirà seguit de les actuacions musicals d'Imaràntia i Horabaixa a les 16 h. La trobada és gratuïta, amb opció de fer una aportació, i cal inscriure-s'hi aquí.

La Fundació Aproscom serà l'encarregada del dinar; hi haurà salmorejo, coques mallorquines, truita de patata amb allioli verd i taboulé. I de postres, coca de pastanaga o broquetes de fruita amb xocolata.

«Vivim moments de desànim i les dades de l’ús habitual del català mostren que estam en estat d’emergència lingüística. Per això, més que mai, és el moment de trobar-nos i compartir els èxits col·lectius, les experiències positives i agafar forces per a parlar en català amb tothom, exigir-lo a l’administració, reclamar-lo com a consumidors i promoure’l entre els nous mallorquins que el volen aprendre. És el moment d’activar-nos per la llengua!», ha explicat la Plataforma per la Llengua.