Jubilats per Mallorca exigeix al Govern que freni els projectes d'AENA a Son Bonet i Son Sant Joan

Jubilats per Mallorca exigeix al Govern de les Illes Balears que faci servir les seves competències per frenar els projectes d'AENA a Son Bonet i a l'aeroport de Son Sant Joan.

També insta al Govern a denunciar davant la Unió Europea la manca de protecció de les Illes i que s'exigesqui a l'Estat que cedesqui les competències exclusives en el control de ports, aeroports i aigües territorials.

Jubilats per Mallorca també insta al Govern que «actuï ja sense esperar cap permís contra la compra de béns immobles per part dels fons voltors i els fons d'inversió» i que convoqui la gent a «defensar el recobrament de la qualitat de vida que els ciutadans de les Balears està perdent».

A més, Jubilats per Mallorca recorda al Govern que, segons un estudi del Centre Mallorquí de Negocis, les puntes de juliol i agost són socialment antieconòmiques, fins i tot deixant de banda els aspectes ecològics, a més del sentit d'ofegament que hi experimenten molts dels residents habituals.

L'associació també argumenta que el poble pateix uns «problemes de gentrificació brutals, amb un encariment de l'habitatge insuportable per a moltíssimes famílies, produït per factors diversos entre els quals hi té un paper important el fet d'haver entrat a la Unió Europea sense les mesures en defensa de les illes que sí que exigiren Dinamarca, Grècia, Malta i la resta d'estats».

Jubilats per Mallorca també comenta al Govern que «si fins al 1977 el turisme ens havia fet guanyar, en general, qualitat de vida i PIB per càpita, l'increment d'arribades turístiques des del 1986, a més de fer-nos perdre qualitat de vida en general, també ens ha fet perdre PIB per càpita relatiu, comparant-nos amb la resta de territoris de l'estat». A més, «sabeu que el projecte AENA va lligat a la seva pretesa ampliació de la capacitat d'operació de l'aeroport de Palma i que ambdues coses van relacionades, també, amb intencions de futurs projectes especulatius als terrenys d'AENA a Son Sant Joan», diu la plataforma al Govern.

«Les nostres illes pateixen un procés de colonització creixent que afegeix, a l'espoli fiscal i a la colonització tradicional per part de l'estat espanyol, l'actual explotació colonialista derivada de les inversions dels fons voltors i de la resta de conseqüències de la globalització neoliberal ('La Globalització Neoliberal, fàbrica de misèria' era el títol d'una publicació de l'STEI feta l'any 2003 que vista des d'ara sembla una profecia)», conclou Jubilats per Mallorca.