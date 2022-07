Els interins que encara no han acreditat el requisit de català hauran de presentar-se a les proves que es convoquin

El Govern, per mitjà del Decret llei aprovat aquest dilluns pel Consell de Govern, s’ha compromès a augmentar l’oferta de cursos de català per a funcionaris que ofereix l’Escola Balear d’Administració Pública.

El Decret llei d’estabilització d’interins per a reduir la temporalitat per davall del 8 % contemplava l’obligatorietat d’acreditar el català com a requisit per a accedir a una plaça a l’Administració pública. A més, preveia una «moratòria de dos anys només per als aspirants que es presentin a la mateixa plaça que estan ocupant ara i als quals fins ara no s’havia exigit el català, per tal que puguin tenir temps per estudiar i tenir el títol requerit».

Per a garantir que els treballadors públics que es presentin en aquest procés puguin preparar bé el seu nivell de català, l’EBAP «ha de promoure la realització de cursos, i de les proves corresponents, que permetin a tot el personal afectat, sigui de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del seu sector públic instrumental, obtenir el certificat de coneixements de català del nivell exigit per a l’accés al cos, l’escala i l’especialitat; o l’escala, la subescala, la classe o la categoria; o la categoria professional a la qual s’ha accedit».

A més, la principal novetat és que s’estableix l’obligatorietat de presentar-se a les proves de català que organitzen l’EBAP i la Direcció General de Política Lingüística, per a obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l’accés al cos, l’escala i l’especialitat; o l’escala, la subescala, la classe o la categoria; o la categoria professional a la qual s’ha accedit mitjançant el procés d’estabilització.

El Govern pretén «oferir uns millors serveis públics a la ciutadania i que aquesta pugui ser atesa en qualsevol de les dues llengües cooficials que estableix l’Estatut d’Autonomia», han remarcat.