Un col·lectiu gonellista s'embulla i acaba reconeixent que el menorquí és català

Un col·lectiu anomenat SA Fundació que defensava tesis gonellistes, ha fet públic un comunicat en el que reconeix que el menorquí es part de la llengua catalana, ja que reclamen que un jove menorquí que estudia a Barcelona i al qual, segons el seu padrí, li varen dir que havia de perdre l'accent menorquí, té dret a parlar en menorquí perquè «com diu el padrí de l'estudiant, el menorquí és tan correcte o més que el català de Barcelona o el valencià».

SA Fundació també es demana: «des de quan l'accent ha estat un factor per a avaluar la nota d'un estudiant?» I, han opinat que «possiblement s'està no sols davant una discriminació lingüística i un cas de balearofobia greu, sinó també davant una vulneració dels paràmetres legals i curriculars d'un mestre d'escola per a avaluar el treball realitzat per un estudiant».

El col·lectiu ara ja exsecessionista ha demanat a al Consell insular de Menorca i a la seva presidenta, Susana Mora, que intervengui en el cas.