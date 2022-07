Identificat un corn marí a la reserva del Toro

El Servei de protecció d’espècies ha pogut identificar, gràcies a la notificació d’una ciutadana, un exemplar de corn (Charonia lampas) a la reserva marina del Toro, a Calvià. Aquest invertebrat marí és un dels tres que estan catalogats com a amenaçats a les Illes Balears. Juntament amb la tenassa mediterrània (Dendropoma lebeche), el corn està considerat vulnerable, mentre que la nacra (Pinna nobilis) està en perill crític.

El personal tècnic responsable de la documentació i conservació d’aquestes espècies ha volgut agrair la col·laboració i bona tasca de l’observadora que va donar l’avís, ja que ho va fer adjuntant una fotografia i sense tocar o molestar l’animal.

Des del Servei apunten que trobar corns a 20 metres de profunditat, com aquest exemplar, és «molt estrany». Cal recordar, d’altra banda, que aquesta espècie ha patit molta pressió ja que es recol·lectava pel seu valor ornamental, pràctica prohibida actualment, igual que la tinença, en ser una espècie amenaçada.

Per poder seguir amb la detecció d’invertebrats marins en perill, Protecció d’espècies fa una crida a la col·laboració ciutadana i recorda que les observacions es poden comunicar a través del correu electrònic especies@dgcapea.caib.es, del telèfon 971 176 586 o per missatgeria instantània al 606 875 244. És important incloure la localització de l’exemplar i una fotografia sempre que sigui possible.

La conservació del corn, la tenassa mediterrània i la nacra s’emmarca dins el Pla de recuperació i conservació dels invertebrats marins de les Illes Balears, que proposa accions encaminades a recollir dades i completar informació per poder fer el seguiment de l’evolució de les poblacions.

Aquest Pla també contempla verificar l’estat de les poblacions de cigala gran, llamàntol, madrèpora mediterrània, corall, gorgònia roja, nacra rugosa i cranca de Balears. Espècies que, encara de no estar catalogades com a amenaçades, es troben a una situació de perill.