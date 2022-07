Gómez, sobre la llengua a la sanitat: «Els professionals tenim l'obligació de, com a mínim, entendre els pacients»

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha remarcat, aquest dimecres, per enèsima vegada que el català «mai no ha estat un problema» per als sanitaris a les Balears.

Durant la seva participació als 'Desayunos Socio-Sanitarios' d'Europa Press, la consellera ha defensat que «cap professional ha deixat de venir o se n'ha anat per l'exigència del català» en ser demanada pel tema per l'entrevistador.

En aquest sentit, Gómez s'ha referit al darrer estudi del Consell de la Professió Mèdica, en què es concloïa que les Illes Balears eren la primera opció dels professionals per a treballar com a comunitat autònoma. «La llengua mai no ha estat un problema. Quan dic mai, és mai», ha recalcat.

D'aquesta manera, la consellera ha criticat els «usos partidistes o titulars fàcils» sobre aquest tema per a posar el focus quan «no ha estat mai un problema». «Els mateixos professionals entenen que, igual que a Galícia o Euskadi, a les comunitats on hi ha dos idiomes, l'idioma és una riquesa», ha afirmat.

«Els professionals tenim l'obligació d'entendre els pacients», ha subratllat, alhora que ha afegit: «El més important és entendre la situació del pacient. Estan contínuament venint professionals de la resta de comunitats i a poc a poc van aprenent perquè s'adonen que ho necessiten», ha indicat.

En qualsevol cas, ha detallat que per a les places fixes tenen anys per a treure's el certificat i «ningú no posa en dubte que el títol, que exigeix ​​un nivell de compressió bàsic, es pugui aconseguir».

Dèficit de professionals

D'altra banda, Gómez ha subratllat que és cert el dèficit de professionals sanitaris a les Balears, tot i que ha rebutjat que hi hagi manca de finançament perquè el Govern ha augmentat el pressupost per a sanitat en un 52%.

Sobre la manca de professionals, la consellera ha matisat que «no és fàcil» amb un exemple sobre el 061: «A les Balears, el 2019 teníem quatre dispositius de reforç per a totes les illes, mentre que aquest any n'hem posat 13».