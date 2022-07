El GOB Mallorca presenta la 4a edició de la campanya SOS Posidònia

Amb motiu dels resultats exitosos de les darreres temporades i l'actual incorporació de l'Àrea de Conservació Marina, el GOB Mallorca dona inici a una nova edició de la campanya SOS Posidònia per a dur a terme nous reptes en la protecció i conservació del medi marí.

«En aquests moments la Mar Balear es troba en una situació d'agitació important, el que està provocant que cada vegada hi hagi més mirades cap a ella. Malauradament, aquesta agitació reclama una urgent d'actuació si volem revertir la situació i millorar l'estat de conservació de les nostres aigües i la seva biodiversitat. Entre els reptes a què ens enfrontam per tal de fer-ho possible, ens trobam amb una necessitat de millorar el coneixement del medi marí, que permeti fer regulacions i eines de gestió adequades per a la conservació. Però a més, es requereix l'existència d'àrees marines protegides eficients, que comptin amb instruments de gestió adequats, òrgans de seguiment i vigilància òptims i recursos proporcionats», expliquen els ecologistes.

Un dels reptes més importants per al GOB és «acabar amb la destrucció d'hàbitats marins, generadors de biodiversitat, on actuacions com el fondeig, la pesca de ròssec o la contaminació de les aigües, entre altres, han de deixar de ser una amenaça. Vetllat pel manteniment de les poblacions de les espècies marines també ha de ser una prioritat, per això és necessari que es facin polítiques que garanteixin valors òptims de conservació de la biodiversitat. Tot això, però, s'ha de fer de la mà d'una responsabilitat personal, ja que cada una de les persones que habitem i visitem les Illes Balears tenim quelcom a fer. Per això, és important crear espais de participació social on es puguin debatre les problemàtiques, definir objectius i arribar a acords d'actuació. Però per a poder arribar a aquest punt és rellevant treballar la sensibilització i generar en les persones una voluntat i necessitat de participació».

En aquest context de sensibilització és on s'emmarca la campanya SOS Posidònia, que es durà a terme al llarg dels mesos de juliol i agost. L'objectiu, per tant, és el de conscienciar sobre la importància i les problemàtiques entorn a l'ecosistema marí i concretament a l'hàbitat de la posidònia a la vegada que s'ofereixen, a la societat, les eines necessàries per a contribuir en la conservació i protecció d'aquesta espècie. «Desplaçam la campanya per 4 platges, de 4 municipis diferents. Aquestes platges són la platja de Sa Canova a Artà, S'Illot a Alcúdia, la platja del Penyó a Palma i la platja d'En Repic a Sóller. Aquestes ubicacions s'han escollit estratègicament quant a la necessitat de protegir l'hàbitat de les praderies de posidònia i seguir sensibilitzant a la població local i estrangera a aquests indrets on encara no havia arribat la campanya», explica el GOB.

La campanya consta d'una carpa informativa, a peu de platja, on es disposa de material divulgatiu en quatre llengües i cada dia es realitzen diferents tallers educatius. Un taller d'identificació d'invertebrats i formació de l'arena, per a donar a conèixer la importància de la biodiversitat animal que viu a les praderies de posidònia, un taller d'snorkel guiat, per a poder conèixer més de prop i descobrir in situ aquesta biodiversitat i finalment un joc amb un component més lúdic, el trivial de la posidònia. A més, el punt informatiu també disposa de banderoles per a repartir entre els navegants compromesos amb la conservació d'aquesta espècie.

Destaquen com a novetat d'enguany, l'edició d'un nou material divulgatiu sobre els principals invertebrats del mediterrani, il·lustrat per Flavia Gargiulo. Aquest material s'utilitzarà per al taller d'invertebrats i el d'snorkel, per tal de donar a conèixer aquests organismes i sensibilitzar sobre la seva importància en l'ecosistema. Aquesta biodiversitat depèn de les praderies de posidònia, on troben refugi, aliment i un espai de cria. «Per aquest motiu, és de vital importància que la població local i estrangera ho descobreixi i en conseqüència ho valori, respecti i actuï per a la seva protecció i conservació», remarquen. A més, aquest material serà utilitzat a les activitats d'educació ambiental del Programa Natura KM.0 que el GOB realitza en centres educatius durant el curs escolar.

Un any més, amb motiu de l'èxit de l'anterior temporada, el GOB també continua amb la campanya de sensibilització als clubs nàutics, concretament als clubs de vela. Vista l'alta demanda del taller, aquesta temporada han decidit centrar la feina per municipis, iniciant aquesta temporada a Palma i amb la intenció d'anar passant per tots els municipis costaners en les futures edicions.

Cal destacar, que la campanya de sensibilització, aquesta temporada, compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, l'Ajuntament de Palma, Emaya, Ajuntament d'Alcúdia i Ajuntament d'Artà.

La campanya de sensibilització va de la mà de la campanya de denúncia, que continaa paral·lelament amb altres línies d'acció, com pugui ser la denúncia per fondejos i vessament que afecten la preservació de la posidònia.

Finalment, el GOB destaca que la campanya d'enguany s'inicia a la platja de Sa Canova per tal de posar el focus també en la protecció dels espais naturals. La zona està inclosa en la l'ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant que es tramita en aquests moments, donant protecció de màxim nivell a un dels sistemes platja-duna més importants de Mallorca. D'altra banda, Sa Canova confronta amb el LIC marí ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia i la ZEPA marina estatal ES0000520 'Espacio marino del norte de Mallorca', espais emparats per normativa de la Unió Europea i que es troben pendents de disposar del corresponent pla de gestió. «Per a la conservació de la posidònia i els ecosistemes litorals i marins cal avançar en la planificació i gestió conservacionista dels espais naturals», conclouen.