La UIB acollirà el Congrés Internacional de Nanotecnologia del 2022

Uns 250 investigadors i acadèmics d'Europa, Àsia i Amèrica del Nord participaran al llarg de la setmana en el 22 Congrés Internacional de Nanotecnologia IEEE-NANO 2022, promogut per l'Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Segons ha explicat la UIB, es tracta d'un dels congressos més destacats en l'àmbit de la nanotecnologia i tracta temes com el desenvolupament de noves matèries de nanomaterials i a escala nanométrica; l'estudi de propietats físiques, químiques o biològiques d'aquests materials i estructures, i la generació de nanosensors, nanoactuadors i dispositius similars.

En aquest cas, tractarà la modelització i simulació, la nanobiomedicina, l'espintrònica, les comunicacions a nanoescala, la informàtica quàntica, neuromórfica i no convencional i el nanopackaging, entre altres temàtiques.

El comitè organitzador, integrat per investigadors i acadèmics de tot el món, està dirigit per Sorin Cotofana (Universitat de Tecnologia de Delft, Països Baixos) i per Antonio Rubio (Universitat Politècnica de Catalunya), i compta amb Jaume Segura, Sebastià Bota i Jaume Verd (UIB) com a organitzadors.

L'IEEE-NANO s'ha celebrat en altres ocasions a Mont-real (Canadà, 2021), Macau (Xina, 2019), Cork (Irlanda, 2018) i Pittsburgh (EUA, 2017).