700 nins de les Balears participaran en activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés

Entorn d'uns 700 nins participaran en activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, dels quals becarà, com a mínim, 200, atès que la xifra es podria incrementar en continuar rebent peticions fins a finals de juliol.

Segons ha informat la Fundació Pere Tarrés, la pandèmia ha vengut marcada per les restriccions de mobilitat i interacció entre persones que han desencadenat una crisi social i econòmica, com a evidència un estudi recent de la pròpia Fundació, d'acord amb el que el 73% de famílies becades l'any passat en activitats d'estiu a Catalunya i les Balears asseguraven que la seva situació socioeconòmica havia empitjorat en 2021. A més, ha afegit, el conflicte d'Ucraïna s'ha traduït en l'increment de la inflació i dels preus dels productes de primera necessitat.

Davant aquesta situació, la Fundació Pere Tarrés ha considerat que l'oci educatiu tornarà ser «més imprescindible que mai» per a atendre molts nins, adolescents i joves. En aquest context, la Fundació Pere Tarrés preveu realitzar activitats per a 700 nins a Mallorca, dels quals becarà com a mínim 200. En concret, es becaran 150 nins que participaran en tres escoles d'estiu a Palma, 50 en cadascuna d'elles, i altres 50 que gaudiran d'unes colònies d'estiu a Binicanella (Bunyola).

Amb tot, la delegada de la Fundació Pere Tarrés a les Balears, Maribel Trujillo, ha apuntat que aquesta xifra és «insuficient» i que «s'hauria d'ampliar». De fet, durant tot el mes de juliol, l'entitat continuarà rebent sol·licituds d'ajudes. Si bé, per a poder fer-les efectives a l'agost, Trujillo ha demanat «més implicació d'institucions públiques». Ara com ara, els nins, adolescents i joves becats a Mallorca, principalment, participen en escoles d'estiu al juliol, però Trujillo ha precisat que és «imprescindible» poder ampliar-les el mes d'agost.

«Enguany, a les Balears hi ha una ocupació rècord de turistes i moltes famílies en situació de vulnerabilitat es dediquen a l'hostaleria, per la qual cosa no tenen on o amb qui deixar els nins mentre treballen. Fins ara tenim més activitats al juliol, però seria imprescindible disposar de més diners per a ampliar l'oci educatiu a l'agost i donar una oportunitat a aquests nins», ha ressaltat Trujillo.

La delegada de la Fundació ha recordat així mateix els beneficis que suposa l'oci educatiu per a nins, adolescents i joves que, en un àmbit lúdic, adquireixen tant coneixements acadèmics com valors com la cooperació, la igualtat o la solidaritat. També són activitats on tothom participa, sense exclusions, per la qual cosa fomenten la cohesió social al mateix temps que els nens aprenen a relacionar-se amb altres persones, expressar-se, comunicar-se i gestionar les seves emocions.

Per aquest motiu, Trujillo ha reivindicat la importància d'aquestes activitats per al desenvolupament i creixement dels nens alhora que ha demanat a les institucions que s'anticipin a «la situació de vulnerabilitat» que, ha advertit, «viuran en poc temps moltes famílies».

«La petició que feim com a Fundació Pere Tarrés és poder arribar a becar a més famílies que, fins ara, no estaven en situació de vulnerabilitat, que eren de classe mitjana, però que en uns sis mesos estaran en situació de vulnerabilitat. Per això, demanen a les institucions públiques que facin aquesta reflexió per a poder-nos anticipar, és a dir, que no fem una acció reacció, sinó que puguem anticipar-nos i valorar destinar més doblers per a acabar de becar totes les famílies que ho necessitin», ha apuntat Trujillo.

L'any passat, la Fundació Pere Tarrés va becar 5.249 nins en tot Catalunya i les Balears perquè poguessin participar en casals i colònies, una xifra a rècord que enguany espera ampliar fins a les 6.000.