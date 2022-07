El conseller Alzamora proposa a Brussel·les incloure la tela de llengües en la nova protecció dels productes artesans

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha enviat una carta al Comissari Europeu d'Indústria i a la Secretària d’Estat de Comerç sol·licitant la inclusió de la tela de llengües feta a Mallorca en la nova protecció dels productes artesans que prepara la Comissió Europea.

En concret, damunt la taula hi ha una proposta per a crear un sistema d'indicacions geogràfiques per a donar als productes artesanals una protecció en tota la Unió Europea com la que tenen ja alguns productes agroalimentaris. Aquest segell per als productes artesanals, segons Alzamora, que servirà per a distingir els productes fabricats en una certa regió i amb un procés concret, cerca protegir els productors enfront de les falsificacions, ajudar-los a comercialitzar les seves creacions i preservar tant el saber fer dels artesans com els llocs de treball que generen.

Alzamora ha fet la petició després de reunir-se amb els fabricants que encara fan feina a Mallorca i que han reclamat al Consell la seva col·laboració per a poder garantir que, finalment, se'n puguin beneficiar del nou marc legislatiu. D'acord amb Jaume Alzamora, «el sistema, a més de protegir enfront de la competència deslleial, ajudarà a millorar la informació i reputació d'aquests productes entre els consumidors, impulsarà les exportacions i permetrà salvaguardar l'ocupació lligada a aquests sectors».

En aquest context, la directora insular d’Artesania, Marta Català, ha explicat que «tot i que la tela de llengües gaudeix d'una reputació i una fama europees i de vegades mundials, fins ara els productors no tenen una protecció de la UE que vinculi l'origen i la reputació dels seus productes a la seva qualitat». Ara, ha assegurat, «estaran més protegits de les falsificacions».

El sistema europeu, que Brussel·les pretén que entri en vigor en 2024, substituiria els esquemes nacionals d'indicacions geogràfiques que ja existeixen en 16 estats membres, inclós l'Estat espanyol, per a productes industrials i artesanals, de manera que la protecció s'aplicaria en tota la UE i els fabricants no haurien de sol·licitar-la en cada país.

De manera paral·lela, el Consell de Mallorca fa feina en l'expedient que culminarà amb la declaració de BIC de la tècnica amb la qual es fa la tela de llengües mallorquina.