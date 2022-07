L'OCB prepara un espot a favor del català que estrenarà al Mobofest

L'Obra Cultural Balear (OCB) prepara un miniespot a favor de la llengua catalana, que presentarà al Mobofest d'enguany (29 i 30 de juliol a Lloret de Vistalegre).

«Tens entre 0 i 40 anys? Tens amics, germans, fills, nets... dins aquesta franja d’edat? Tens una mascota simpàtica? Duus un piercing a la llengua? No en duus cap? Tens juguera? T’agrada fer coses en favor del català? Si has respost afirmativament cap d’aquestes preguntes, pots participar al miniespot que prepara l’OCB per estrenar al Mobofest d’enguany», explica l'entitat.

L'objectiu d'aquesta campanya és «arribar a un públic jove, que és l'assistent potencial del Mobofest», han remarcat.

Per a participar-hi, cal enviar una fotografia, millor si és apaïsada, amb un requisit: «Mostrar-hi la llengua». Cal enviar-la a coordinacio@ocb.cat abans del 15 de juliol.