Un vaixell del Govern espanyol comença una campanya per a cartografiar la plataforma continental de Mallorca

El vaixell oceanogràfic Emma Bardán, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha començat aquest diumenge des del port de Sóller la campanya 'Espace Mallorca 2022', per a obtenir dades de cartografiat de la plataforma continental al nord de l'illa.

En una nota de premsa, el Ministeri ha explicat que l'objectiu principal de la campanya és aconseguir informació detallada i sistemàtica dels fons marins mitjançant la utilització de tècniques geofísiques d'alta resolució sobre batimetria, naturalesa dels fons, praderies vegetals i obstacles.

La finalitat és poder optimitzar les dades prèvies existents i completar una cartografia detallada de les àrees corresponents a aquesta zona.

Aquestes tasques es prolongaran fins al 7 d'agost i es faran a la zona compresa entre Sóller i Cova de sa Figuera, des dels vuit o nou metres de profunditat, sempre que sigui possible, i fins als 75 metres, corresponent al límit de dues milles perpendicular a la costa.

La institució ha destacat que la informació de cartografiat és «de gran importància» per al desenvolupament dels sectors pesquer, marisquer i de cultius marins, així com per a poder prendre les mesures necessàries en l'ordenació i la protecció del medi marí.

A més, contribueix a ampliar el coneixement de les zones costaneres i a sensibilitzar i obtenir el suport necessari en les tasques de protecció i ordenació que realitzen les diferents administracions.

Sota el lema 'Conèixer per a una gestió pesquera sostenible', els vaixells oceanogràfics Emma Bardán, Miguel Oliver i Vizconde de Eza, realitzen enguany més de 500 jornades de recerca que permeten ampliar el coneixement de la mar.