La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd qualifica de «fita històrica» el suport del Senat al projecte de «pulmó verd» a Son Bonet

La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd (SBPV) ha qualificat de «fita històrica» el suport del Senat al «pulmó verd» de Son Bonet al municipi de Marratxí.

Segons ha informat la Plataforma, s'ha treballat per a rebre el màxim suport en la defensa de «l'Espai Lliure Públic» de Son Bonet per als ciutadans de Marratxí. Per això, rebre el suport d'un òrgan constitucional que representa tot l'Estat Espanyol és una «fita històrica».

El suport del Senat al «pulmó verd} de Son Bonet se suma al rebut de l'Ajuntament de Marratxí, del Consell de Mallorca i del Govern.

Per això, des de SBPV han considerat que, per a Aena, només hi ha una sortida, «la retirada del projecte de megaparc fotovoltaic i regularitzar l'actual ús públic que ja té l'espai amb l'ajuntament de Marratxí».

A més, han afegit, tal com sempre ha insistit la plataforma «es podria crear un bosc urbà, que contribuiria a la compensació de la petjada de Carboni d'Aena».

Lamenten que Aena no presenti alternatives

D'altra banda, la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha lamentat que Aena «no hagi presentat cap alternativa davant possibles conflictes o impediments sorgits durant la tramitació del projecte de megaparc fotovoltaic».

«És cert que Aena ha fet ofertes a l'Ajuntament de Marratxí, però mai s'ha plantejat altres usos que no fossin els previstos al projecte i ha desestimat tota proposta feta per institucions i entitats socials. Això no és consensuar, això és voler sortir-se amb la seva en contra de la voluntat del poble a base de mentides», ha expressat SBPV, afegint que «la presentació d'alternatives és un aspecte propi d'aquesta mena de tramitacions». Per això, ha posat l'accent, en el fet que «Aena no ho hagi fet» cosa que «demostra el poc respecte que té tant pels veïns com per la zona de Son Bonet».

En aquest context, i atès que, tal com ha recordat la Plataforma, en l'actualitat el projecte està esperant l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient, aquesta ha emplaçat a aquesta comissió al fet que informe negativament a Aena perquè, al seu judici, la instal·lació proposada és una operació «especulativa».

SBPV també ha demanat a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que «escoltin aquest clam unànime» i «facin retirar el projecte de megaparc fotovoltaic d'Aena».

Aquesta petició a la ministra i al president Sánchez, ha conclòs la Plataforma, s'ha produït perquè «malgrat que des del primer moment SBPV ha comptat amb el suport de totes les forces polítiques de les Illes, també del PSIB-PSOE, i es valori l'abstenció dels socialistes al Senat per a què pogués tirar endavant la moció a favor de la retirada del projecte de megaparc fotovoltaic, és hora que el PSOE sigui coherent amb els seus propis valors democràtics».