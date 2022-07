Centenars de persones i alguns animals, a la manifestació de Palma contra l'aprovació de la Llei dels Drets dels Animals

Aquest dissabte s'ha fet a Palma una manifestació contra l'aprovació de la Llei dels Drets dels Animals.

A la manifestació hi han participat alguns centenars de persones i algunes desenes d'animals que ha caminat des de la plaça del Tub al Consolat de Mar al ritme de consignes com «prohibir no és protegir» o «s'han de respectar els nostres costums».

Entre les entitat convocants hi ha la Federació Balear de Caça, presidida per un activista del partit neofeixista Vox, que considera que la nova llei suposaria: «la prohibició de caçar amb fura, ca, perdiu i/o gorrions; la prohibició de la pesca esportiva; la castració dels cans de caça; la prohibició de fer cries de cans i ocells de falconeria; la desaparició de les races de cans; la prohibició de la pesca subaquàtica i la fi d'animals en pessebres, processons, cavalcades i festes culturals i tradicionals».