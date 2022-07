El GOB acusa de mentiders els organitzadors de la manifestació en defensa del món rural

Aquest dissabte s’ha duit a terme una manifestació a Palma convocada amb el lema 'Manifestación en defensa del mundo rural, la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería y nuestras tradiciones', principalment en oposició a la Llei de protecció, drets i benestar dels animals que es tramita al Congrés dels Diputats, però lateralment també en contra dels plans de gestió Natura 2000 i de l’ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant.

Des del GOB expliquen que no discuteixen «la necessitat d’avançar en la protecció legal i el benestar dels animals que viuen a l'entorn humà» i que consideren «que l’avantprojecte de llei que es tramita a Madrid és millorable en molts d’aspectes», i confien «que es faci durant la tramitació».

Els ecologistes afirmen: «consideram inacceptable és la mentida i la informació tòxica com a instrument per a la mobilització social. Així, al cartell de la convocatòria es pot llegir 'Prohibición pesca deportiva', quan l’avantprojecte de llei estatal no en parla en absolut».

Igualment des del GOB destaquen que entre les consignes emeses repetidament per megafonia es podia escoltar que «l’ampliació del parc natural península de llevant suposarà l’ampliació de més de 17.000 hectàrees, prohibint la caça a quasi 11.000 hectàrees terrestres i la pesca a més de 6.000 hectàrees marines» i repliquen que «el projecte de Pla d’Ordenació de Recursos Naturals que es tramita en aquests moments per a l’ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant no diu això en absolut». «Aquesta afirmació és mentida», conclou el GOB.