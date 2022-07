L'Agència de Defensa del Territori rep un 70% més de denúncies de particulars

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías i el gerent de l’Agència de Defensa del Territori han presentat la memòria anual de l’Agència de Defensa del Territori (ADT) 2021. Garcías ha explicat que el document, que ha estat informat favorablement per unanimitat de tots els partits polítics en el Consell de Direcció d’aquest dijous i s’elevarà al proper Ple del Consell Insular, «mostra un nou increment d’activitat per part de l’Agència de Defensa del Territori. Continua així la tendència dels anys anteriors i la bona feina de l’ADT», ha assenyalat.

Garcías ha explicat que durant el 2021 s’ha produït un increment molt significatiu de la col·laboració ciutadana. L’any 2020 va rebre 191 denúncies. La xifra més alta fins ara, L’anterior era del 2018 amb 85 denúncies presentades. En el 2021 han estat registrades 325 denúncies particulars; un 70% més que l’anterior màxim anual de 2020.

​​​​​​​Les denúncies d'infraccions urbanístiques no estan subjectes a cap requisit formal, únicament cal tenir en compte que s'han de formular per escrit i amb identificació de la persona que les fa. Alternativament, si no es vol indicar la identitat de la persona, es pot fer servir el formulari de comunicació d'il·legalitats en sòl rústic, però això no atorga la condició de denunciant.

També s’ha produït un augment de la col·laboració d’altres administracions com són els agents de Medi Ambient, el Seprona, els zeladors municipals i policia local. L’any 2020 la xifra anual va ser de 255, i el 2019, 166. En el 2021 s’han presentat 383 denúncies d’altres administracions, un 50% més que l’any l’anterior.

La consellera ha recordat que l’Agència continua ampliant els municipis adherits, als qual també ha agraït la seva confiança: s’ha passat dels sis que hi havia en el 2015 als 35 que hi ha a dia d’avui, i en aquest sentit durant el 2021 se’n varen afegir 2 i durant el 2022 se n’ha afegit un altre. I també l’ADT amplia el seu personal: s’ha passat de les 18 persones que hi havia en el 2015 a les 44 que hi ha a dia d’avui, i en aquest sentit durant el 2021 el personal es va incrementar en dues persones i tres més s’han incorporat durant el 2022.

Una de les activitats de l’ADT en cas que d’il·legalitats urbanístiques no siguin legalitzables és restablir el territori i el paisatge de Mallorca a l’estat anterior. L’any 2021 s’ha registrat el major nombre de demolicions executades anuals de l’Agència: 137, superant les 124 de 2019.

Entre 2011 i 2015 se’n varen executar 19, i en els darrers 5 anys (2017-2021) se n’han executat 541 (81 en el 2017, 97 en el 2018, 124 en el 2019, 102 en el 2020 i 137 en el 2021). Cal destacar que d’aquestes 541, el 93% s’ha pogut acollir a les reduccions de sanció que preveu la llei, ja que han estat executades per la propietat dins el termini voluntari per a fer-ho.

L’activitat de l’Agència ha provocat la presentació de 150 projectes d’obra de legalització o de restabliment a l’estat anterior durant el 2021, que sumen un total de 759 projectes en els darrers 5 anys (2017/2021), la qual cosa ha generat per als ajuntaments de Mallorca uns ingressos aproximats de 2’5 milions d’euros en concepte de taxes i impost de construccions. Tugores ha explicat que la gran majoria d’aquests projectes no s’haurien presentat si l’Agència no hagués actuat.