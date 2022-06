El preu del dièsel marca un nou rècord, mentre que la benzina baixa lleugerament

El preu mitjà del gasoil a l'Estat espanyol ha registrat un nou rècord històric en arribar als 2,1 euros per litre, mentre que el de la benzina ha baixat lleugerament, el fet que fa evitar que els dos carburants es consolidin per damunt dels dos euros per litre, una cota que superen des de fa setmanes.

En concret, el preu mitjà del litre de benzina s'ha situat aquesta setmana en els 2,128 euros, després de registrar una baixada del 0,6 per cent respecte a fa set dies, segons les dades del Bolletí Petrolier de la Unió Europea.

Aquest import mitjà inclou els imposts, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des del passat 1 d'abril d'almenys 20 cèntims per litre, ja que hi ha descomptes superiors depenent de la petroliera i de les promocions als clients fidelitzats.