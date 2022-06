Salut posa en marxa un nou servei d’atenció telefònica per a poder atendre 10.000 telefonades diàries

El 1r de juliol es posa en marxa a les Illes Balears Infosalut Connecta, una central d’atenció telefònica per a millorar l’accessibilitat a l’atenció primària. Es tracta d’un nou servei d’informació sanitària, gestió i cita prèvia dissenyat per a donar suport i facilitar els tràmits no tan sols als usuaris del Servei de Salut, sinó també a turistes i persones desplaçades. El telèfon de contacte de la central és el 971 220 000 i l’horari d’atenció és del dilluns al dissabte, de 7.00 a 21.00 h, i els diumenges i festius, de 8.00 a 21.00 h.

Amb la posada en funcionament del nou servei es preveu que la central pugui atendre una mitjana de 10.000 telefonades diàries. Està dotada amb 122 professionals (que cobreixen 75 llocs de feina) i que tenen la formació de tècnic d’emergències sanitàries. Atenció Primària de Mallorca també ha posat a disposició de la central un grup de metges que, arribat el moment de la jubilació, accepten continuar fer feina en aquest servei per atendre consultes i oferir suport i assessorament mèdic en cas que sigui necessari. A més, s’ofereix l’atenció telefònica en quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany.

Actualment, pràcticament el 80 % de les cites d’atenció primària es gestionen als centres de salut, sigui telefònicament o presencial. L’objectiu és invertir aquesta situació, de manera que Infosalut Connecta pugui absorbir aquesta funció i això permeti gestionar amb més eficiència la demanda i disminuir els temps d’espera. Atenció Primària atén deu milions de consultes a l’any: 4,5 M de medicina de família, 4,5 M d’infermeria i 750.000 de pediatria.