Avisen que qualsevol futura aturada del sector del transport pot tenir unes «repercussions letals» a les Balears

L'Associació de Transportistes d’Autocamions de Servei Públic de Mallorca (ASTAM) assegura que qualsevol futura aturada del sector serà «secundada per una minoria» i que pot tenir unes «repercussions letals» a les Balears tant per a la indústria com per als consumidors.

En aquest sentit tant el nou president de la sectorial, Jeroni Valcaneras, com el mateix president de PIMEM, Jordi Mora, han demanat al Govern espanyol la màxima implicació per a evitar que «uns quants paralitzin els ports de Barcelona, ​​Tarragona i València i evitin l'arribada de mercaderies provocant un caos en plena temporada alta».

Però més enllà de la possible aturada als ports peninsulars, ASTAM ha advertit de la difícil situació per la qual passa el sector i que «de no aplicar noves mesures per als transportistes, passada la temporada alta i de cara a l'octubre, hi pot haver un tancament massiu d'empreses».

Un dels principals problemes que ha explicat el nou president d'ASTAM ha estat que ara mateix no té el suport legal necessari per a poder repercutir els costos de la pujada dels carburants. En aquest sentit, el sector reclama una Llei del Transport on es garanteixi que ningú que no formi part de la «cadena» pugui treballar per sota dels costos. Valcaneras assegura que «si bé és cert que hi ha una eina pensada per a repercutir costos aquesta no està pensada per a aquests moments que vivim on el preu pot canviar fins a tres vegades el mateix dia».

Un segon aspecte que ha tractat Valcaneras ha estat la fata de compliment de la Llei de Morositat. ASTAM denuncia que avui dia continuen amb una mitjana de pagament de 130 dies provocat sobretot per aquelles grans empreses subcontractistes i afectant autònoms i petits empresaris, els més febles de tota la cadena. Valcaneras exigeix ​​una llei que «obligui a pagar en 30 dies i això no només va per als grans sinó també per a l'administració».

Finalment, i coincidint amb el president de PIMEM, Valcaneras ha demanat una intervenció immediata de Madrid i «així no donar arguments a una minoria de professionals que en aquests moments cerquen desestabilitzar el sector».