Les entitats en defensa de la llengua demanen que no es facin excepcions en el requisit de català per als funcionaris

L'Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua Illes Balears, l'STEI-Intersindical, la UOB Ensenyament, el Sindicat Alternativa Docent, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, els Jubilats per Mallorca, el Grup Blanquerna, els Enllaçats per la Llengua i els Joves de Mallorca per la Llengua han emès un comunicat conjunt en què demanen que no es facin excepcions en el requisit de català per als funcionaris.

El nou Decret llei 6/2022, de 13 de juny, estableix una excepció que afecta plenament els drets lingüístics de la ciutadania i la capacitat de les administracions de funcionar en català: si, en arribar les oposicions, els aspirants que ara treballen per a l'administració no tenen el nivell de català que els pertoca per categoria laboral, no quedaran descartats sinó que tendran un termini de dos anys per a acreditar-lo en cas que guanyin la plaça.

En aquest sentit, les entitats que signen el comunicat volen expressar el següent:

1. No es garanteix el dret dels ciutadans de ser atesos en català, va en contra de l’esperit que emana de la Llei de normalització lingüística i afecta la capacitat de les administracions de funcionar en català.

2. No garanteix que els aspirants als processos selectius puguin concórrer en igualtat d’oportunitats perquè l’administració perdona el compliment del requisit de català a una minoria i, per contra, es perjudica la gent que el compleix.

3. Els funcionaris remoguts del lloc de treball seran adscrits amb caràcter provisional a un altre lloc de treball. Per tant, seguiran sent treballadors per a la funció pública sense nivell de català.

4. L’administració s’excusa en la reforma laboral per a no contractar personal per a fer cursos i proves prèvies de català. Exigim al Govern de les Illes Balears que trobi la solució per a disposar de personal avaluador.

Per tot això, demanen la retirada del punt d’exempció i el que deroga les proves prèvies. A més, demanen que se cerqui la manera que permeti dilatar al màxim el temps entre la convocatòria i l’execució a fi que, entre una i l’altra, hi hagi temps suficient per a fer proves per a acreditar la competència lingüística. «Encoratjam els partits polítics que abans d’eleccions es comprometeren a defensar la llengua que siguin valents i actuïn en conseqüència», remarquen.