Municipis del País Valencià prenen exemple de la recollida de residus de Capdepera, Esporles, Manacor i Sant Llorenç

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, s’han reunit, aquest dilluns, amb l’Associació Valenciana de Municipis de Recollida Porta a Porta per a explicar l’aplicació de la normativa autonòmica en matèria de prevenció i de gestió de residus, especialment pel que fa a l’impuls del model de recollida porta a porta.

Mir s’ha mostrat satisfet que les Balears «una vegada més, siguin exemple en matèria de gestió de residus. Una mostra més que el model que estam implantant ja no és només el futur, sinó que és el present si volem fer front als efectes de l’emergència climàtica».

Per la seva banda, Sansó ha remarcat que la recollida selectiva i, sobretot el tractament diferenciat de l’orgànica, «és un dels grans reptes que tenim no només a les illes, sinó arreu de l’Estat». «L’aprofitament de la fracció no només és important per assolir els objectius marcats tant a la Llei de residus com a nivell europeu, sinó també per a la recuperació del sòl, que està patint les conseqüències de la desertificació a causa del canvi d’usos i el canvi climàtic».

En aquest sentit, el director general ha remarcat que, des de l’any passat, tots els municipis de l’arxipèlag tenen l’obligació de recollir l’orgànica de manera separada. «Fomentar la reducció de residus, així com una bona recollida selectiva són dos dels pilars de la nostra llei, que impulsam a través del principi de ‘qui contamina, paga’ a tots els nivells», ha afegit Sansó, qui ha destacat en aquesta línia els sistemes de recollida no anònima que es comencen a implantar en alguns municipis i «que seran el futur per a una bona gestió de residus», així com els diferents sistemes establerts de pagament per generació.

Representants de 23 entitats del País Valencià coneixeran, així mateix, les experiències en recollida municipal de Capdepera, Esporles, Manacor i Sant Llorenç.