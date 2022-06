Sis anys des de l’aprovació de la Llei LGTBI: «Continuam la construcció d’unes Illes Balears lliures d'LGTBI-fòbia»

El Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional en suport al Dia de l’Orgull LGTBI 2022, 28 de juny, amb la qual el Govern mostra el seu compromís per a «continuar impulsant polítiques adreçades a construir una societat diversa i inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere».

D’aquesta manera, el Govern se suma a les commemoracions dels fets de Stonewall, a Nova York, considerats com l’inici de la lluita pels drets de totes les persones LGTBI, amb l’objectiu de reivindicar les primeres lluites i el deute de totes les persones amb aquells pioners.

A més, el Govern vol reiterar el seu compromís ferm en la «construcció d’unes Illes Balears lliures d'LGTBI-fòbia, en les quals es respectin els drets de les persones independentment de la seva orientació i identitat sexual».

De fet, enguany es compleix el sisè aniversari des de l’aprovació al Parlament de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar l’LGTBI-fòbia.

En els sis anys que fa que està en vigor, s’ha constituït el Consell d’LGTBI, en el qual participen representants de les diferents institucions, dels grups polítics amb representació en el Parlament, dels agents econòmics i socials i de les entitats de la societat civil.

Recentment, el Consell d’LGTBI de les Illes Balears ha debatut el Protocol per a l’abordatge de les infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de les Illes Balears, en compliment del II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

La prioritat és la prevenció i l’erradicació de l’LGTBI-fòbia, i recordar la necessitat de «respectar i valorar les persones i les famílies amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals diverses».

Per això, i per a viure en una societat més justa, plural i diversa, el Govern entén que les administracions públiques «han de fer feina juntes, amb diàleg i per mitjà de la societat i les entitats LGTBI, per a aconseguir conquerir drets i oportunitats, combatre la discriminació i l’LGTBI-fòbia i formar en diversitat».

Per tot plegat, el Govern se suma a la celebració del Dia de l’Orgull LGTBI amb l’aprovació d’aquesta declaració institucional. «Amb orgull pels grans avenços aconseguits, però també conscients que queda molta feina per fer», remarquen.