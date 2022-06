Manifest de de la Flama del Canigó de l'associació nord-catalana d'aquest Sant Joan 2022

Aquest és el manifest de l'associació nord-catalana que es repartirà durant els actes de la Flama del Canigó de la revetlla de Sant Joan.



FLAMA DEL CANIGÓ - MISSATGE DE SANT JOAN 2022

Benvolguts connacionals,

Fidelment, com cada any, ens arriba de la pica del Canigó, «muntanya sagrada» per a nosaltres nord-catalans, la Flama que encén els Focs de Sant Joan.

Perpetuem la celebració ancestral del solstici d'estiu, més tard cristianitzada, en honor de Sant Joan Baptista, patró de tres viles puntals dels Països Catalans, Perpinyà, Sant Joan d'Alacant i Ciutadella.

Amb la Flama celebrem la unitat dels Països Catalans.

Aquesta celebració segella el nostre vincle amb Europa, els seus valors espirituals, els ritus i tradicions derivats del poder de la natura. Tanmateix nosaltres catalans som els únics europeus a haver-li conferit, a més a més, un sentit reivindicatiu.

Fa més de 50 anys que per Sant Joan esborrem simbòlicament la frontera que esquartera la nostra nació. El 23 de juny del 1966 patriotes del Nord van portar la Flama del Canigó al Coll d'Ares i amb els germans del Ripollès i d'Osona, van fer aixecar els pals fronterers i festejar en un acte multitudinari la unió retrobada. Al Nord també som Catalunya!

Aquell acte era premonitori, dinou anys abans dels acords de Schengen del 1985 que autoritzen la lliure circulació dins la Unió Europea. L'any passat el govern francès els va transgredir, va tancar varis passos fronterers amb rocs, i actualment encara, malgrat les denúncies dels batlles concernits, malgrat les protestes –amb la Flama hi érem presents– la frontera roman tancada en cinc llocs a l'Alta Cerdanya i al Vallespir. França mana!

Enguany ens toca fer un dolorós balanç. No ens hem guanyat en cap país català la batalla de la llengua, en constant i alarmant recessió. No ens hem guanyat al Principat de Catalunya la tan necessària independència. Ho sabem: si no recuperem l'estat propi que ens van arrabassar, la llengua morirà.

Tenim doncs, després de deu anys d'il·lusions compartides per tots els Països Catalans, un nou repte: afrontar les nostres debilitats, les renúncies, denunciar trampes oficials i autoenganys, que ens fan perdre temps i forces. Som una colònia espanyola i francesa: no sols la supervivència de la nostra llengua està en perill sinó també la de la nació sencera.

Que enguany la Flama ens doni la força a tots, malgrat la nostra desesperança, de combatre i revertir la pròpia impotència. Que de Fraga a Maó, de Salses a Guardamar, d'Andorra a l'Alguer ens puguem revifar amb coratge i determinació!

Visca la Flama del Canigó! Visca Sant Joan Festa nacional dels Països Catalans!

Daniela Grau (Associació nord-catalana dels ambaixadors de la Flama del Canigó) 23.06.2022