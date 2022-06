[ÀUDIO] Apesteguia: «És lògic i possible que es facin cursos i exàmens de llengua abans del procés d'estabilització d'interins»

Aquest dijous el programa matinal d'Ona Mediterrània, Ona Bon Dia, ha tengut com a protagonista de l'entrevista el Coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

El conductor del programa, Toni Rotget, ha entrevistat Apesteguia i també li ha traslladat algunes preguntes que els oients han enviat a través de les xarxes del programa.

El Coordinador de MÉS per Mallorca ha parlat del Decret Llei del Govern per estabilitzar places d'interins i que preveu que els interins podran ocupar durant dos anys una plaça de funcionari sense haver d'acreditar cap títol de català, mentre que els aspirants a aquella mateixa plaça que no són interins, sí que hauran d'acreditar coneixements de la llengua pròpia de les Illes Balears.

«Arrossegam el problema des de fa anys, fa anys que hi ha interins que fan feina sense haver acreditat capacitació lingüística», ha dit Apesteguia, que ha considerat que la proposta que ha fet l'OCB en el sentit que es facin cursos i exàmens de diversos nivells de català abans de fer les proves per consolidar les places «no només és possible, sinó que és lògica» i que «l'Administració pot dur a terme cursos abans del procés d'estabilització» que ha calculat que serà «l'any que ve».

Apesteguia ha explicat que «de tota la gent afectada per aquest procés, una petita part no té el requisit de català» i també que «és un procés molt extraordinari perquè hi ha moltes places que han estat ocupades de manera incorrecta i ara es tracta de regularitzar la situació i s'ha mirat de ser laxe amb tots els requisits, perquè tothom pugui estabilitzar la seva plaça» i «en el cas de la llengua se'ls hi dona dos anys per acreditar la competència».

El Coordinador de MÉS per Mallorca ha destacat que «parlam de persones que fa, com a mínim cinc anys que exerceixen la seva feina sense tenir acreditació de la seva competència lingüística i que ara, per primera vegada, se'ls diu que han de tenir acreditació i que si no ho fan, seran remoguts de la seva plaça, quedaran com a inadequats i seran passats a una altra plaça».

Podeu escoltar l'entrevista sencera al següent àudio: