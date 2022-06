L'OCB demana un ple extraordinari del Consell Social de la Llengua Catalana per a tractar l’exempció del requisit de català

L’Obra Cultural Balear (OCB) demana a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que convoqui amb caràcter extraordinari el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana amb un punt únic a l’ordre del dia: l’exempció del requisit de català en els propers processos d’estabilització d’interins.

L’OCB considera que l’exempció del requisit de català per a accedir a la Funció Pública suposa «fer passes enrere en el procés de normalització lingüística, en els usos lingüístics administratius i institucionals, i, per tant, en el dret dels ciutadans de les Illes Balears d’utilitzar la llengua catalana en les seves comunicacions amb les administracions públiques».

L'entitat manté que d’acord amb els terminis prevists per als processos selectius, convocatòria abans del 31 de desembre de 2022 i finalització abans del 31 de desembre de 2024, és «perfectament factible mantenir el requisit de català d’entrada i donar facilitats, a través de la realització de proves extraordinàries o proves prèvies, per a poder-lo acreditar abans d’accedir a la funció pública». De la mateixa manera, l’OCB considera que la moratòria i el procés de remoció de places, que proposa el Govern, si en dos anys els treballadors públics no acrediten el nivell de català, «no són una bona solució ja que la remoció de places és difícil que es produís, arribat el cas».

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. Per tant, l’Obra Cultural Balear considera «indispensable i urgent» que el Consell es pugui pronunciar sobre aquesta decisió del Govern i d’aquí la urgència de la convocatòria extraordinària del ple.

Al Consell Social participen persones i entitats representatives de les Illes Balears, que fan feina de manera activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi de fer avançar el procés de normalització lingüística. Per aquest motiu, segons l’OCB, constitueix el «fòrum idoni per estudiar i valorar aquesta mesura» que impulsa el Govern en el Decret llei d’estabilització d’interins (Decret llei 6/2022).