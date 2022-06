El Gremi de Margers expressa el seu reconeixement a Jordi Bonet per la seva reivindicació de la pedra en sec

El Gremi de Margers de Mallorca vol expressar el seu reconeixement i homenatge a l’arquitecte Jordi Bonet, cap de les obres de la Sagrada Família, que ha mort aquest dilluns i que va manifestar la seva admiració i defensa de les tècniques ancestrals de la pedra en sec.

Al documental de 2011 L’obra d’un gegant, el president del Gremi, Lluc Mir, va entrevistar Jordi Bonet a la seva casa de Llucalcari, construïda pel seu pare el 1946 d’acord amb les tècniques tradicionals i a les feines de la qual, segons les seves declaracions, ell va col·laborar en la construcció dels marges.

Jordi Bonet va elogiar l’obra de pedra de la Serra de Tramuntana com a una feina «molt vàlida, una història de segles, anònima, no d’autor. Una creació que el mateix Antoni Gaudí valoraria, si fos viu». Així mateix, va expressar els seus elogis per la «feina extraordinària» que, encara als nostres temps, duen a terme els margers.