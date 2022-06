GOB: «Malgrat l'oposició política al projecte d'Aena a Son Bonet, sembla que ara reculen i s'escuden en arguments tècnics i jurídics»

Tots els responsables polítics havien manifestat la seva oposició al parc fotovoltaic als terrenys de l'espai lliure públic de Son Bonet. No obstant això, el GOB demana ara «coherència i determinació política» davant el posicionament d'Aena que ignora totes les al·legacions i manifestacions socials i polítiques contràries al parc i pretén continuar endavant amb el projecte.

La setmana passada membres de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd es varen reunir amb el Director General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, José Malagrava, i amb l’equip de govern de l'Ajuntament de Marratxí.

«Malgrat l'oposició política manifestada reiteradament per part de Govern i Ajuntament al projecte d'Aena, sembla que ara es recula i s'escuden en arguments tècnics i jurídics presentats per Aena per a no oposar-se al projecte», denuncien els ecologistes.

Els arguments -socials, tècnics, ambientals, econòmics i polítics- que han motivat l'oposició a aquest parc fotovoltaic «continuen més vigents que mai» i les alternatives requerides a Aena també, han remarcat. No obstant això, ara sembla que Aena s'ha posat ferma amb el projecte i les institucions han rebaixat el to d'oposició.

«Ho teníem clar: el parc fotovoltaic de Son Bonet no és per a autonconsum de Son Santjoan i el plantejament de la Plataforma ha estat sempre clar: plaques per a autoconsum sí però a Son Bonet no. Aena no ha presentat cap proposta alternativa a la ubicació del PSFV a Son Bonet que té com objectiu suposadament l’autoconsum de l’aeroport de Son Santjoan de Palma ; per tant consideram s’ha de demanar a Aena que presenten una proposta de PSFV a altres zones de l’aeroport– en els aparcaments o a altres zones properes de l’espai aeroportuari de Son Santjoan- i a les cobertes dels edificis aeroportuaris les quals tenen una gran extensió i possibilitats. Així es podria confegir les necessitats de l’autoabastiment aeroportuari amb energia renovable i les necessitats socials i ambientals de la ciutadania que resideix prop de l’aeroport i a l’illa de Mallorca», ha explicat el GOB.

Per altra banda, recorden que l'objectiu de la Plataforma, que ha comptat amb el suport polític explícit, fins hores d'ara, és clar: la necessitat urgent de preservar la zona verda i espai lliure públic de Son Bonet, la creació d’un bosc urbà que contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic, servint d’imbornal de CO2 i que mantenir a la vegada el seu ús social i i recuperant urbanísticament un entorn paisatgístic històric de la zona.

Per això, destaquen que cal donar a Aena i al Ministeri una resposta política «clara i rotunda, en coherència amb les declaracions polítiques fetes fins ara». Cal que l'Ajuntament i el Govern, amb el conseller Yllanes al capdavant de la Conselleria competent, «es manifestin clarament davant la resposta d'Aena a les al·legacions -ignorant-les totes- i demostrin clarament la seva oposició al parc fotovoltaic de Son Bonet. Cal exigir i aconseguir que Aena assumeixi el rebuig social i poĺític al seu projecte i rectifiqui retirant-lo i plantejament una alternativa fora dels terrenys de Son Bonet», han conclòs.