Jaume Bonet a Armengol: «Quan venguéreu a visitar-nos mentre fèiem la vaga de fam vos havíem d'haver tancat la porta»

Jaume Bonet, el professor jubilat i membre de Jubilats per Mallorca, ha fet arribar a la presidenta del Govern, Francina Armengol una breu però contundent carta on li retreu que el seu Govern faci com el de Bauzá i retiri el requisit de conèixer la llengua pròpia de les illes Balears per accedir a funcionari públic.

En la carta, Bonet reconeix que quan Armengol va anar a visitar-lo, el mes de març de 2012, mentre feia la vaga de fam per la llengua, li havia d'haver tancat la porta. Bonet diu a la Presidenta que se sent traït.

Aquest és el text íntegre de la carta enviada per Bonet a Armengol:

«MHP Francina Armengol,

Quan fa 10 anys i tres mesos, aproximadament, venguéreu a visitar-nos per donar-nos suport mentre fèiem la vaga de fam per la llengua a Can Alcover, a Palma, en protesta per la intenció del govern del Sr. Bauzà, de retirar el requisit de conèixer la llengua pròpia de les illes Balears per accedir a funcionari públic, vos rebérem amb satisfacció; avui, llegint la notícia de l’enllaç

https://www.dbalears.cat/balears/balears/2022/06/17/367925/govern-eximeix-centenars-persones-acreditar-nivell-catala-per-accedir-places-fixes-administracio.html

hem de dir que, llevat de que ens pugueu acreditar que és una informació falsa, ens sap greu no haver-vos tancat la porta: sembla que allò que el govern d’en Bauzà es proposava fer cara alta, el govern que vos presidiu ho fa també (això sí, mig amagant-se’n, tot i que no gaire).

En Tomeu Amengual, el company de Jubilats per Mallorca que va continuar la vaga de fam després de jo, ja ens ha deixat, i també ens ha deixat qui era en aquell moment el President de l’associació, en Maties Oliver, però crec que estarien d’acord amb jo quan vos faig avinent que em sent traicionat per vos i pels partits que fan costat al govern que vos presidiu que, sembla ser, és també un govern colonialista.

Palma, 18 de juny de 2022

Signat: Jaume Bonet Moll

PS: És clarament colonialista el fet que a un territori hi hagi una llengua de coneixement més obligatori que no el coneixement de la llengua pròpia dels indígenes d'aquell territori.

Qui va a viure a un territori diferent del propi i no es molesta en aprendre la llengua pròpia dels indígenes d'aquell territori és un colonitzador, tant si són anglòfons que van a viure a Puerto Rico, com si són madrilenys que van a viure a Formentera.

Quan s’admet que puguin ocupar un càrrec de funcionari públic gent incompetent en una de les dues llengües oficials s’està fent un atemptat contra els drets lingüístics de tots, i un atemptat contra els drets laborals de la gent que perquè ha estudiat aquí, o perquè s'ha esforçat en aprendre-les de gran, les coneix i les entén sense problemes, i que ha de veure que llocs de feina que haguessin pogut ocupar ells són ocupats per gent que n’és incompetent.»