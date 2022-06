Apesteguia assegura que el Decret de mínims dels interins «no perjudica el català»

El coordinador de MÉS per Mallorca i batle de Deià, Lluís Apesteguia, ha matisat, a través d'un fil de Twitter, la notícia del dBalears que parla sobre que el Govern eximeix centenars de persones d'acreditar el nivell de català per a accedir a places fixes a l'Administració.

Apesteguia, ha assegurat que és important i «és una bona notícia que s'estabilitzin les places ocupades temporalment de forma irregular i s'exigeixin els requisits mínims per a la feina en qüestió».

El batle ha afirmat que el català no deixa de ser un requisit i assegura que tant la notícia del dBalears com el comunicat de l'Obra Cultural Balear de la setmana passada «se centren en el punt 1, obviant per complet els punts 2 i 3» del Decret. Per tant, Apesteguia afirma que «si qualcú ja ocupa una plaça sense tenir el nivell de català requerit (uns quants centenars) i ara la consolida, té 2 anys per obtenir-lo o en serà remogut (tret) per manca d'adequació».

A més, el coordinador ecosobiranista ha explicat que la notícia no perjudica el català, el decret farà que «gent que fa anys que és a l'Administració sense certificar el català ara ho haurà de fer, en menys de dos anys».

Per acabar, Apesteguia ha puntualitzat: «Que mai més hi hagi treballadors públics que no ens entenguin, i que capgirem la política lingüística per impulsar l'ús social del català, fita que m'obsessiona».